號召全球良心企業「抵制俄羅斯」 烏外長公開信全文曝光

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤、歐洲局勢動盪,烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)今(8)日發表公開信,請求全球「良心企業」抵制俄羅斯,遏止俄軍反人類式的暴力殺戮。

俄羅斯侵略烏克蘭進入第13天,烏克蘭外長庫列巴今(8)日在社群網站上發表公開信,呼籲全球重視人類倫理和社會責任的企業,停止、暫停與俄羅斯的商業關係或在俄事業,拒絕成為俄羅斯暴力、殺戮及反人類罪行的幫兇。

親愛的女士/先生:

從2022年2月24日至今,俄羅斯聯邦向烏克蘭開戰,持續對烏克蘭領土進行陸、海、空大規模軍事攻擊行動。

烏克蘭每天都必須面臨史無前例的軍事侵略,並快速地從佔領我們的土地、打擊重要基礎設施,發展到造成男女老少等大量平民傷亡的和平住宅區飛彈、集束彈轟炸等等違反所有國際、人權法規的行徑。當你在閱讀這封信的同時,我們的人民、學校、幼稚園、醫院和基礎設施,都正承受著俄軍激烈地轟炸和射擊。

勇敢的烏克蘭人正日夜保衛家園、守護著家庭和家人,同時也正捍衛著整個歐洲,以及國際社會間的主要原則──聯合國憲章所載的人道精神、法治原則及國際秩序。

全球公、私部門的領袖、國際組織和跨國公司,也已經合作要削弱俄羅斯的經濟、軍事,因為俄羅斯正動用這些資源,向烏克蘭乃至整個文明世界威脅、勒索。

在這個烏克蘭最艱難的時刻,我在這裡執筆向您(們)發出請求:

我呼籲您和您所屬機構,加入所有重視倫理、社會責任的國際企業的行列,停止或暫停與俄羅斯、在俄羅斯的商業活動,拒絕用稅金資助俄羅斯的暴力、殺戮和反人類罪行。

一旦烏克蘭贏得這場戰爭,我們將開始更新基礎設施和經濟,也將持續走在改革的道路上,徹底成為歐盟的成員之一。就這方面,我想要邀請貴公司表達與烏克蘭團結一心,加入各跨國公司的行列,公開聲明已經準備好在我國開始或重啟生意。

我謹代表烏克蘭政府,請求您在經濟上、人道上或其他您認為妥適的方式,支持烏克蘭及其人民。

在此我先行向您對這些請求的妥善考慮致謝,全球重視社會責任的企業社群對我們的每一次聲援都至關重要,我非常期待未來在烏克蘭歡迎您與貴團隊的到來。

光明終將勝過黑暗,這是常理。即刻行動,就能早日迎接這場勝利。

真誠地,

德米特里‧庫列巴

Ukraine requests the ethically and socially responsible global businesses to stop or suspend operations with or in Russia, therefore refusing to finance its violence, murders, and crimes against humanity. Please read and share my full appeal to global business community below. pic.twitter.com/mazfXa7XU8