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    號召全球良心企業「抵制俄羅斯」 烏外長公開信全文曝光

    俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，烏外長庫列巴（Dmytro Kuleba，見圖）今（8）日發表公開信，請求全球「良心企業」抵制俄羅斯，遏止俄軍反人類式的暴力殺戮。（路透）

    俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，烏外長庫列巴（Dmytro Kuleba，見圖）今（8）日發表公開信，請求全球「良心企業」抵制俄羅斯，遏止俄軍反人類式的暴力殺戮。（路透）

    2022/03/08 22:01

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤、歐洲局勢動盪，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）今（8）日發表公開信，請求全球「良心企業」抵制俄羅斯，遏止俄軍反人類式的暴力殺戮。

    俄羅斯侵略烏克蘭進入第13天，烏克蘭外長庫列巴今（8）日在社群網站上發表公開信，呼籲全球重視人類倫理和社會責任的企業，停止、暫停與俄羅斯的商業關係或在俄事業，拒絕成為俄羅斯暴力、殺戮及反人類罪行的幫兇。

    庫列巴公開信全文內容：

    親愛的女士/先生：

    從2022年2月24日至今，俄羅斯聯邦向烏克蘭開戰，持續對烏克蘭領土進行陸、海、空大規模軍事攻擊行動。

    烏克蘭每天都必須面臨史無前例的軍事侵略，並快速地從佔領我們的土地、打擊重要基礎設施，發展到造成男女老少等大量平民傷亡的和平住宅區飛彈、集束彈轟炸等等違反所有國際、人權法規的行徑。當你在閱讀這封信的同時，我們的人民、學校、幼稚園、醫院和基礎設施，都正承受著俄軍激烈地轟炸和射擊。

    勇敢的烏克蘭人正日夜保衛家園、守護著家庭和家人，同時也正捍衛著整個歐洲，以及國際社會間的主要原則──聯合國憲章所載的人道精神、法治原則及國際秩序。

    全球公、私部門的領袖、國際組織和跨國公司，也已經合作要削弱俄羅斯的經濟、軍事，因為俄羅斯正動用這些資源，向烏克蘭乃至整個文明世界威脅、勒索。

    在這個烏克蘭最艱難的時刻，我在這裡執筆向您（們）發出請求：

    我呼籲您和您所屬機構，加入所有重視倫理、社會責任的國際企業的行列，停止或暫停與俄羅斯、在俄羅斯的商業活動，拒絕用稅金資助俄羅斯的暴力、殺戮和反人類罪行。

    一旦烏克蘭贏得這場戰爭，我們將開始更新基礎設施和經濟，也將持續走在改革的道路上，徹底成為歐盟的成員之一。就這方面，我想要邀請貴公司表達與烏克蘭團結一心，加入各跨國公司的行列，公開聲明已經準備好在我國開始或重啟生意。

    我謹代表烏克蘭政府，請求您在經濟上、人道上或其他您認為妥適的方式，支持烏克蘭及其人民。

    在此我先行向您對這些請求的妥善考慮致謝，全球重視社會責任的企業社群對我們的每一次聲援都至關重要，我非常期待未來在烏克蘭歡迎您與貴團隊的到來。

    光明終將勝過黑暗，這是常理。即刻行動，就能早日迎接這場勝利。

    真誠地，

    德米特里‧庫列巴

    相關原文請見：

    庫列巴呼籲全球重視人類倫理和社會責任的企業，停止、暫停與俄羅斯的商業關係或在俄事業，拒絕成為俄羅斯暴力、殺戮及反人類罪行的幫兇。（圖取自庫列巴官方推特）

    庫列巴呼籲全球重視人類倫理和社會責任的企業，停止、暫停與俄羅斯的商業關係或在俄事業，拒絕成為俄羅斯暴力、殺戮及反人類罪行的幫兇。（圖取自庫列巴官方推特）

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