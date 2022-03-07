為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏克蘭有望加入！ 歐洲理事會：歐盟高峰會週四討論

    歐洲理事會主席米歇爾透露，歐盟近日會討論讓烏克蘭加入歐盟一事。（歐新社）

    歐洲理事會主席米歇爾透露，歐盟近日會討論讓烏克蘭加入歐盟一事。（歐新社）

    2022/03/07 22:47

    〔即時新聞／綜合報導〕自俄軍入侵以來，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）便積極呼籲歐盟承認烏克蘭為成員國，而今終於有正面回應！歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）今天（7日）透露，歐盟近日將舉行高峰會，將認真考慮是否接納烏克蘭加入歐盟。

    澤倫斯基早前便展現加入歐盟的決心，頻頻呼籲歐盟啟動緊急程序，讓烏克蘭取得歐盟會員國資格。上週一（2/28），澤倫斯基也簽署申請書，正式要求加入歐盟。

    過了一週，米歇爾今晚透過推特表示，烏克蘭人的團結讓歐盟印象深刻，歐盟對烏克蘭的友誼及援助的承諾也是堅定不移，「我們將在未來幾天討論烏克蘭申請加入歐盟一事。」同時他也表示，會與澤倫斯基保持密切聯繫。

    《路透》 則透露，歐盟領袖預計本週四（10日）在巴黎舉行非正式的高峰會，除了考慮是否納入烏克蘭，也將商討烏俄戰況。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    挺烏克蘭！澤倫斯基演說動人 歐洲議會將宣告俄國「流氓國家」
    2022/03/02 06:03

    挺烏克蘭！澤倫斯基演說動人 歐洲議會將宣告俄國「流氓國家」
    全場起立鼓掌！澤倫斯基歐洲議會演講 翻譯官激動到哽咽！
    2022/03/01 21:07

    全場起立鼓掌！澤倫斯基歐洲議會演講 翻譯官激動到哽咽！

    低碳綠色交通路網 台中蟬聯宜居城市
    談普廷野心 立陶宛總統：沒有歐洲國家能高枕無憂
    2022/03/01 20:40

    談普廷野心 立陶宛總統：沒有歐洲國家能高枕無憂
    對和談不抱希望！ 澤倫斯基籲歐盟「緊急承認」烏克蘭加入
    2022/02/28 19:09

    對和談不抱希望！ 澤倫斯基籲歐盟「緊急承認」烏克蘭加入

    日商愛沃特、三井物產(株)投資入股宏廣新技！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播