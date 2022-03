烏克蘭有望加入！ 歐洲理事會：歐盟高峰會週四討論

2022/03/07 22:47

〔即時新聞/綜合報導〕自俄軍入侵以來,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)便積極呼籲歐盟承認烏克蘭為成員國,而今終於有正面回應!歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)今天(7日)透露,歐盟近日將舉行高峰會,將認真考慮是否接納烏克蘭加入歐盟。

澤倫斯基早前便展現加入歐盟的決心,頻頻呼籲歐盟啟動緊急程序,讓烏克蘭取得歐盟會員國資格。上週一(2/28),澤倫斯基也簽署申請書,正式要求加入歐盟。

過了一週,米歇爾今晚透過推特表示,烏克蘭人的團結讓歐盟印象深刻,歐盟對烏克蘭的友誼及援助的承諾也是堅定不移,「我們將在未來幾天討論烏克蘭申請加入歐盟一事。」同時他也表示,會與澤倫斯基保持密切聯繫。

《路透》 則透露,歐盟領袖預計本週四(10日)在巴黎舉行非正式的高峰會,除了考慮是否納入烏克蘭,也將商討烏俄戰況。

The EU’s solidarity, friendship and unprecedented assistance for #Ukraine are unwavering.



We will discuss Ukraine’s membership application in coming days.