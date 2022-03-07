烏克蘭有望加入！ 歐洲理事會：歐盟高峰會週四討論

歐洲理事會主席米歇爾透露，歐盟近日會討論讓烏克蘭加入歐盟一事。（歐新社）

2022/03/07 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕自俄軍入侵以來，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）便積極呼籲歐盟承認烏克蘭為成員國，而今終於有正面回應！歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）今天（7日）透露，歐盟近日將舉行高峰會，將認真考慮是否接納烏克蘭加入歐盟。

澤倫斯基早前便展現加入歐盟的決心，頻頻呼籲歐盟啟動緊急程序，讓烏克蘭取得歐盟會員國資格。上週一（2/28），澤倫斯基也簽署申請書，正式要求加入歐盟。

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過了一週，米歇爾今晚透過推特表示，烏克蘭人的團結讓歐盟印象深刻，歐盟對烏克蘭的友誼及援助的承諾也是堅定不移，「我們將在未來幾天討論烏克蘭申請加入歐盟一事。」同時他也表示，會與澤倫斯基保持密切聯繫。

《路透》 則透露，歐盟領袖預計本週四（10日）在巴黎舉行非正式的高峰會，除了考慮是否納入烏克蘭，也將商討烏俄戰況。

The EU’s solidarity, friendship and unprecedented assistance for #Ukraine are unwavering.



We will discuss Ukraine’s membership application in coming days. — Charles Michel （@eucopresident） March 7, 2022

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