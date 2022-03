2022/03/07 20:07

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭官員今(7)日宣布,與俄羅斯的第三輪談判將在當地時間下午4點開始(台灣時間7日晚間10點),烏克蘭方面沒有更動代表團成員。

烏克蘭總統顧問波多利亞克(Mikhailo Podolyak)今日稍早在推特上表示,「與俄羅斯聯邦的第三輪談判,將在基輔時間16點開始。代表人員沒有變動。」不過,波多利亞克沒有透露談判地點。

另據《路透》報導,俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergi Lavrov)週四將與烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)在土耳其的安塔利亞(Antalya)會面。

Negotiations with the Russian Federation. Third round. Beginning at 16.00 Kyiv time. Delegation unchanged... pic.twitter.com/ycfT9LT0tc