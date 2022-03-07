匿名者再告捷！ 俄電視台播烏克蘭戰場畫面、曝俄太空任務文件

駭客組織「匿名者」（Anonymous）聲援烏克蘭。（翻攝自推特）

2022/03/07 16:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球最大駭客組織「匿名者」（Anonymous）迎戰俄羅斯，又宣布最新「戰果」：駭入俄羅斯影音串流平台與電視台，播放烏克蘭戰場畫面，「匿名者」還侵入一個屬於俄羅斯太空研究所（IKI）的網站，並在推特上發佈了指向俄羅斯聯邦航空局（Roscosmos）洩露數據的快取頁面鏈接。

「匿名者」上週就宣布將在網路上與俄羅斯「開戰」，並癱瘓了多個俄羅斯政府網站，不過也遭到網友批評，匿名者的技術越來越退步，總是只「分散式阻斷服務攻擊」（distributed denial-of-service attack，簡稱DDoS）一招，但這次他們又秀出了匿名者的「肌肉」。

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「匿名者」駭入了俄羅斯國內的影音串流服務Wink和Lvi，以及全天電視頻道Russia 24、Channel One和電影台Moscow 24，並且將畫面轉變成播放烏克蘭戰場現況的記錄片段。民眾打開這些頻道時，畫面上都是俄軍入侵烏克蘭的惡行。

另據美國《Vice News》報導，「匿名者」駭客侵入了俄羅斯太空研究所（IKI）站的一個子網站，網站受損部分與國際紫外線天文衛星（WSO-UV）有關，該計畫與哈伯太空望遠鏡類似，並計畫於2025年發射升空。目前該網站仍處於無法訪問的狀態。

推特帳戶@YourAnonNews披露本次攻擊與「匿名者」的附屬組織「v0g3lSec 」有關，該帳戶還分享了一個指向雲端壓縮檔案的鏈接，下載後可知其中包含了手寫表單、PDF 檔案、電子表格等資料，且包含了對月球任務的相關描述，據稱是俄羅斯的太空任務文件。

「匿名者」聲稱駭入俄羅斯太空研究所（IKI）的網站。（網頁擷圖）

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