「匿名者」入侵俄國家電視頻道 烏克蘭歌曲出現斷垣壁殘畫面

2022/02/27 15:28

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭,引發國際駭客組織「匿名者」(Anonymous)於25日透過「推特」宣布,正式向俄羅斯政府展開「網路戰爭」,匿名者今再度發文表示,俄羅斯國家電視頻道已被駭客入侵,且正播放「烏克蘭歌曲列表」,點進可見烏國戰爭下的影像畫面。

全球最大駭客組織「匿名者」於27日在推特再度發布數則PO文,內文提及該組織已關閉俄羅斯國家電視頻道,且正播放數首「烏克蘭歌曲列表」,從影片可見,每首歌曲點入後,可見烏國建築呈現斷垣壁殘,烏國部分民眾疑待在防空洞躲避俄軍轟炸等畫面。

綜合外媒報導,「匿名者」於25日在YouTube頻道「Anonymous LiteMods」上傳一段給俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)的影片,畫面可見有1名戴上白色面具的駭客透露,我們一直等待你回應我們最近的請求,不過針對你的拖延我方已感到不耐煩,由於你(普廷)選擇忽略我們匿名者的存在,因此我們決定展開行動,包括關閉克里姆林宮、俄羅斯政府與國防部的網站,短時間內關閉了俄羅斯聯邦反壟斷局(Federal Antimonopoly Service)的官網,並強調「這些都不是巧合」。

匿名者接著說,當傳出荷蘭、瑞典想加入北大西洋公約組織(NATO),你(指普廷)就揚言要入侵這些國家讓人感到不齒,匿名者呼籲普廷,「即刻恢復烏國人民的權利,並辭去總統職位」。

據基輔網路安全公司「Cyber Unit Technologies」共同創辦人奧舍夫(Yegor Aushev)透露,於24日收到烏國國防部聯繫後,他就在駭客論壇中發文徵求志願者,以尋求保護國內關鍵基礎設施,以及針對俄軍執行網路間諜任務。

Russian state TV channels have been hacked and are broadcasting the reality of what is happening in #Ukraine .

JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine. #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc