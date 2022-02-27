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    「匿名者」入侵俄國家電視頻道 烏克蘭歌曲出現斷垣壁殘畫面

    匿名者今再度發文表示，俄羅斯國家電視頻道已被駭客入侵，且正播放「烏克蘭歌曲列表」。（圖擷取自「@YourAnonTV」推特）

    匿名者今再度發文表示，俄羅斯國家電視頻道已被駭客入侵，且正播放「烏克蘭歌曲列表」。（圖擷取自「@YourAnonTV」推特）

    2022/02/27 15:28

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，引發國際駭客組織「匿名者」（Anonymous）於25日透過「推特」宣布，正式向俄羅斯政府展開「網路戰爭」，匿名者今再度發文表示，俄羅斯國家電視頻道已被駭客入侵，且正播放「烏克蘭歌曲列表」，點進可見烏國戰爭下的影像畫面。

    全球最大駭客組織「匿名者」於27日在推特再度發布數則PO文，內文提及該組織已關閉俄羅斯國家電視頻道，且正播放數首「烏克蘭歌曲列表」，從影片可見，每首歌曲點入後，可見烏國建築呈現斷垣壁殘，烏國部分民眾疑待在防空洞躲避俄軍轟炸等畫面。

    綜合外媒報導，「匿名者」於25日在YouTube頻道「Anonymous LiteMods」上傳一段給俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的影片，畫面可見有1名戴上白色面具的駭客透露，我們一直等待你回應我們最近的請求，不過針對你的拖延我方已感到不耐煩，由於你（普廷）選擇忽略我們匿名者的存在，因此我們決定展開行動，包括關閉克里姆林宮、俄羅斯政府與國防部的網站，短時間內關閉了俄羅斯聯邦反壟斷局（Federal Antimonopoly Service）的官網，並強調「這些都不是巧合」。

    匿名者接著說，當傳出荷蘭、瑞典想加入北大西洋公約組織（NATO），你（指普廷）就揚言要入侵這些國家讓人感到不齒，匿名者呼籲普廷，「即刻恢復烏國人民的權利，並辭去總統職位」。

    據基輔網路安全公司「Cyber Unit Technologies」共同創辦人奧舍夫（Yegor Aushev）透露，於24日收到烏國國防部聯繫後，他就在駭客論壇中發文徵求志願者，以尋求保護國內關鍵基礎設施，以及針對俄軍執行網路間諜任務。

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