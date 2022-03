影片曝光！ 烏克蘭特警伏擊成功 RPG火箭砲擊2俄軍戰車

2022/03/07 16:33

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已邁入第12天,雙方交火影片持續在網路上流傳,現又有最新戰場影片曝光,有烏克蘭特警在基輔東北部的一個小村莊擊毀2輛俄羅斯戰車。

綜合媒體報導,推特今又流傳最新烏克蘭攻擊戰果,只見身穿烏克蘭國家警察特種單位快速行動反應小組制服的士兵,使用RPG-7火箭推進榴彈伏擊俄羅斯戰車,發射出去後,躲回遮蔽物中裝填,在重新填裝後,再次開火,畫面中可以看到遠處有2輛戰車,一輛已經著火,烏克蘭士兵歡呼為之振奮。

不過底下有網友質疑,首次攻擊後,對方並未反擊,而且在戰車著火後,也未見成員逃出,認為這2輛可能早已被俄軍所遺棄。

RPG-7是一種的無導向肩托式反戰車火箭推進榴彈,由於其堅固耐用、使用簡單、價格便宜和有效成為目前最廣泛使用的反戰車武器之一,並和AK系列自動步槍一樣,在其問世以來至今的國際武裝衝突和不對稱戰爭中扮演著無可替代的角色,世界上至少有40個國家有使用RPG-7。

Members of the Ukrainian Police KORD special purpose unit engaging Russian tanks with RPG-7. https://t.co/GOHRsHGaX6 pic.twitter.com/HOdmT5QBxL