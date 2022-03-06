澤倫斯基與美國國會視訊 喊話：設禁飛區或提供更多戰機

澤倫斯基請求美國協助烏克蘭設立禁飛區，加大對俄羅斯制裁範圍及力度。（法新社）

2022/03/06 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）5日與美國國會議員團進行視訊通話，澤倫斯基請求美國協助烏克蘭設立禁飛區，加大對俄羅斯的制裁，若西方國家不設禁飛區，就應該提供烏克蘭更多戰機來捍衛領空。

綜合外媒報導，澤倫斯基在美東時間5日早上與美國國會議員團進行視訊會議，澤倫斯基感謝美國到目前為止的支持，不過他也和議員團說「這可能是你們最後一次見到我」，因為有一支龐大俄軍裝甲縱隊從北方威脅基輔，而他至今仍在基輔堅守。

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澤倫斯基呼籲，美國要對俄羅斯進行更大規模的制裁。澤倫斯基主張應禁止禁口俄羅斯石油，「停止購買俄羅斯石油和天然氣可能是最為強而有力的制裁，甚至比 SWIFT更強大」。並且呼籲美國撤銷俄羅斯在貿易方面的「最惠國」待遇。

針對禁飛區議題，美國和北約反對在烏克蘭設立禁飛區，他們認為此舉可能導致歐洲全面戰爭。俄羅斯總統普廷則表示，若有任何國家設置禁飛區，將被視為參與衝突。

澤倫斯基呼籲美國應設立禁飛區，並鼓勵東歐國家向烏克蘭提供戰機，「如果西方國家不設立禁飛區，就應該給烏克蘭戰機」。澤倫斯基希望美國幫助東歐盟國向烏克蘭轉移戰機，民主黨參院領袖舒默（Chuck Schumer）也對澤倫斯基表示：「我將盡我所能幫助美國政府促進他們的軍機轉移。」

共和黨參議院領袖麥康奈（Mitch McConnell）詢問澤倫斯基最需要哪方面的軍事支持時，澤倫斯基回應：「無人機與飛機是最有幫助的。」

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