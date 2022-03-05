布林肯：相信烏克蘭會贏、美不尋求推翻普廷政權

布林肯3至8日前往比利時、波蘭等6國訪問。（路透）

2022/03/05 16:01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰事正酣之際，美國國務卿布林肯展開歐洲6國訪問之旅，與各國商討應對方式。布林肯4日接受《英國廣播公司》（BBC）專訪時指出，他相信烏克蘭憑藉保衛自由的決心，「絕對」會贏得與俄國的戰爭。他也提到，美方不會尋求推翻俄國總統普廷，這是俄國人該決定的事。

俄軍2月24日進攻烏國以來逾1週，並未如預期般攻城掠地，進而迫使烏國總統澤倫斯基出逃後，以建立傀儡政權，兩軍仍在多個城市激烈交戰。

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對此，布林肯直指普廷的計畫沒有成功，這得歸功於烏國人民「不同凡響的毅力」，「如果莫斯科試圖推翻烏國政府，扶植魁儡政權，4500萬烏國人不管怎樣都會抵制。」他說，國際社會將盡其所能幫助烏國，同時也會「對俄國施加難以承受的壓力，促其終止這場由普廷選擇開啟的戰爭。」

在被問及是否相信烏克蘭可以獲勝時，布林肯直言：「隨著時間過去，絕對會。」他坦言，無法預測戰事將持續多久，但俄國無法征服正在拚命為自己的未來和自由戰鬥的4500萬人，也無法對烏克蘭頤指氣使。

布林肯進一步提到，對於戰況可能繼續升溫，甚至蔓延到烏國以外的地區感到擔憂；同時也警告俄軍正在使用「愈來愈殘忍」的方法對付烏國人民，將導致重大人道苦難，「我們看到俄國攻擊重要基礎設施，斷絕水、電力、暖氣等供應。這些都是普廷早就計畫好的，我們將目睹更多類似情況。」

最後，在被問及美國是否會尋求推翻普廷政權，以終止這場侵略戰爭時，布林肯表示：「我們不會這樣做，況且這也不是我們能決定的，俄國人民必須決定自己要什麼樣的領袖。」

他向俄國人民喊話，「究竟這場侵略戰會在哪些方面增進你們的利益和需求？」

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