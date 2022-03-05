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    工作人員冷靜操作、喊話 烏克蘭核電廠遇襲內部畫面曝光

    烏克蘭戰略傳播中心釋出核電廠遇襲時的影片，可以看見工作人員在炮火下仍十分冷靜，持續操作設備，並拿大聲公對俄軍喊話。左為控制室畫面，右為砲彈打穿屋頂，落於核電廠內。（翻攝自推特）

    烏克蘭戰略傳播中心釋出核電廠遇襲時的影片，可以看見工作人員在炮火下仍十分冷靜，持續操作設備，並拿大聲公對俄軍喊話。左為控制室畫面，右為砲彈打穿屋頂，落於核電廠內。（翻攝自推特）

    2022/03/05 12:50

    〔即時新聞／綜合報導〕位於烏克蘭東南方、歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，昨日凌晨外圍遭俄軍攻擊後起火，滅火後確認遭到俄軍攻佔，烏克蘭戰略傳播中心釋出核電廠遇襲時的影片，可以看見工作人員在炮火下仍十分冷靜，持續操作設備，並拿大聲公對俄軍喊話。

    根據《CNN》報導，俄軍昨晨於札波羅熱核電廠外圍展開攻勢，廠內的培訓大樓失火，投入大量消防人力後，火勢幾小時內被撲滅；隨後烏克蘭核能機構確認，核電廠遭到俄軍控制，但目前烏克蘭官員和核電廠管理人員仍保持聯繫。

    從影片中可以看見，在俄軍攻勢下，仍有多名工作人員留守控制室，並以大聲公廣播「停止射擊核電廠危險設施！馬上停止！你們威脅到全世界的安全！」、「核電廠重要工作可能被中斷，我們無法恢復！」、「你們正在危害全世界的安全！馬上停止向擊核電廠危險設施開火！」

    目前核電廠環境輻射正常，6個反應爐也保持完好；核電營運公司「Energoatom」負責人柯廷（Petro Kotin）回報稱，俄軍迅速進入核電廠，並控制內部工作人員和管理階層，「相關人員可說是在入侵者的強口下工作」。

    柯廷警告，即使反應爐目前安全，但若又有進一步的攻擊，必然會帶來災難。

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