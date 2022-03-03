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    赫爾松失守！平民勇闖戰車前 從俄軍手中奪回烏克蘭國旗揮舞！

    一名俄軍士兵拿著烏克蘭國旗，沒多久一名赫爾松平民兩手高舉從俄軍手上拿回來的國旗揮舞。（圖翻攝自推特）

    一名俄軍士兵拿著烏克蘭國旗，沒多久一名赫爾松平民兩手高舉從俄軍手上拿回來的國旗揮舞。（圖翻攝自推特）

    2022/03/03 20:16

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯昨天（2日）宣布佔領烏克蘭南部重要港口都市赫爾松（Kherson），市長科利哈耶夫（Ihor Kolykhaiev）也證實此事。不過城內民眾依舊不屈服，一段烏國平民搶奪俄軍手上烏克蘭國旗的影片在推特上瘋傳，引發熱議。

    白俄羅斯反對派媒體NEXTA週三透過推特分享一段影片，可以看到一台戰車前站了數名俄軍，其中一名大兵手上拿著烏克蘭的國旗，同一時間聽到有平民喊叫和怒罵聲。接著一名看起來像是穿著白色帽T和黑色外套的男子，勇敢的走向俄國大兵，隨後就看到這名男子兩手高舉烏克蘭國旗走出來，大喊「榮歸烏克蘭！榮歸英雄！」，周圍也有民眾歡呼。

    《CNN》 週四（3日）確認了該影片的真實性，當時赫爾松地區管理局（Kherson Regional Administration）前有一批俄軍和戰車駐守。這段影片在社群平台上引發熱議，不少網友都被這名男子的愛國情操感動；也有不少人表示，這段影片看起來似乎沒有起爭執，俄國士兵可能是直接將國旗還給他，可見第一線的俄軍其實也不想和無辜平民發生衝突。

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