赫爾松失守！平民勇闖戰車前 從俄軍手中奪回烏克蘭國旗揮舞！

2022/03/03 20:16

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯昨天(2日)宣布佔領烏克蘭南部重要港口都市赫爾松(Kherson),市長科利哈耶夫(Ihor Kolykhaiev)也證實此事。不過城內民眾依舊不屈服,一段烏國平民搶奪俄軍手上烏克蘭國旗的影片在推特上瘋傳,引發熱議。

白俄羅斯反對派媒體NEXTA週三透過推特分享一段影片,可以看到一台戰車前站了數名俄軍,其中一名大兵手上拿著烏克蘭的國旗,同一時間聽到有平民喊叫和怒罵聲。接著一名看起來像是穿著白色帽T和黑色外套的男子,勇敢的走向俄國大兵,隨後就看到這名男子兩手高舉烏克蘭國旗走出來,大喊「榮歸烏克蘭!榮歸英雄!」,周圍也有民眾歡呼。

請繼續往下閱讀...

《CNN》 週四(3日)確認了該影片的真實性,當時赫爾松地區管理局(Kherson Regional Administration)前有一批俄軍和戰車駐守。這段影片在社群平台上引發熱議,不少網友都被這名男子的愛國情操感動;也有不少人表示,這段影片看起來似乎沒有起爭執,俄國士兵可能是直接將國旗還給他,可見第一線的俄軍其實也不想和無辜平民發生衝突。

In #Kherson, people defended their flag, which the occupiers tried to take away. pic.twitter.com/3BaOyeLqsH