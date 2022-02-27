網傳俄少校被俘！當眾拔階 叫罵狼狽畫面曝光
2022/02/27 22:55
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭，造成慘重死傷，也傳出俄羅斯有部分戰線失利，不少軍人遭到俘虜。推特今日流傳一段影片，稱一名俄羅斯少校遭到烏克蘭俘虜，影片可見俄羅斯少校被拔軍階，並被眾人大罵，不過最後烏克蘭眾人還是請他抽了根菸壓壓驚。
推特「Military Land.net」27日上傳影片，指稱一名俄羅斯少校遭到烏克蘭俘虜，影片中可見，少校被迫側身躺在地上，烏克蘭人拔下了他的少校軍階，還疑似拉扯他的臉部，過程中眾人也不斷朝他叫罵。
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另外一段影片，可見少校已經坐在地上，一名烏克蘭士兵正在搜身，不過旁人也遞上一根香菸讓少校壓壓驚。
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Ukrainian forces captured Russian major #Ukraine #Russia pic.twitter.com/VyX1HR9kbU— MilitaryLand.net （@Militarylandnet） February 26, 2022
More footage of captured Russian soldier suspected of being a Major. Ukrainian forces treating him well. pic.twitter.com/kqpih5Qp3R— Dallas （@59dallas） February 26, 2022