網傳俄少校被俘！當眾拔階 叫罵狼狽畫面曝光

2022/02/27 22:55

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭,造成慘重死傷,也傳出俄羅斯有部分戰線失利,不少軍人遭到俘虜。推特今日流傳一段影片,稱一名俄羅斯少校遭到烏克蘭俘虜,影片可見俄羅斯少校被拔軍階,並被眾人大罵,不過最後烏克蘭眾人還是請他抽了根菸壓壓驚。

推特「Military Land.net」27日上傳影片,指稱一名俄羅斯少校遭到烏克蘭俘虜,影片中可見,少校被迫側身躺在地上,烏克蘭人拔下了他的少校軍階,還疑似拉扯他的臉部,過程中眾人也不斷朝他叫罵。

請繼續往下閱讀...

另外一段影片,可見少校已經坐在地上,一名烏克蘭士兵正在搜身,不過旁人也遞上一根香菸讓少校壓壓驚。

More footage of captured Russian soldier suspected of being a Major. Ukrainian forces treating him well. pic.twitter.com/kqpih5Qp3R