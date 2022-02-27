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    網傳俄少校被俘！當眾拔階 叫罵狼狽畫面曝光

    推特今日流傳一段影片，稱一名俄羅斯少校遭到烏克蘭俘虜，影片可見俄羅斯少校被拔軍階，並被眾人大罵。（擷取自推特）

    推特今日流傳一段影片，稱一名俄羅斯少校遭到烏克蘭俘虜，影片可見俄羅斯少校被拔軍階，並被眾人大罵。（擷取自推特）

    2022/02/27 22:55

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭，造成慘重死傷，也傳出俄羅斯有部分戰線失利，不少軍人遭到俘虜。推特今日流傳一段影片，稱一名俄羅斯少校遭到烏克蘭俘虜，影片可見俄羅斯少校被拔軍階，並被眾人大罵，不過最後烏克蘭眾人還是請他抽了根菸壓壓驚。

    推特「Military Land.net」27日上傳影片，指稱一名俄羅斯少校遭到烏克蘭俘虜，影片中可見，少校被迫側身躺在地上，烏克蘭人拔下了他的少校軍階，還疑似拉扯他的臉部，過程中眾人也不斷朝他叫罵。

    另外一段影片，可見少校已經坐在地上，一名烏克蘭士兵正在搜身，不過旁人也遞上一根香菸讓少校壓壓驚。

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