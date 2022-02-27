美國聖地牙哥查獲走私冰毒 包裝成「白色小球」混入洋蔥中

美國海關及邊境保衛局近日在聖地牙哥查獲到被包裝成「洋蔥」形狀的冰毒。（美聯社）

2022/02/27 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國海關及邊境保衛局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）近日在聖地牙哥（San Diego）一輛貨櫃車上，查獲到被包裝成「洋蔥」形狀、總價值約300萬美元（約台幣8427萬元）的冰毒（甲基安非他命） 。

綜合外媒報導，美國海關及邊境保衛局25日發布一份新聞稿指出，上週日在奧泰梅沙（Otay Mesa）港口岸檢查一輛裝有大批「洋蔥」的貨櫃車；在檢查這輛車時，其中1隻緝毒犬發現了這批「洋蔥」有異樣，隨後官員查出洋蔥竟藏有1197包冰毒，價值約300萬美元。

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報導指出，這些冰毒被包裝成「外表白色的球狀物」，與貨櫃車上的其他洋蔥混在一起，美國海關及邊境保衛局當場沒收貨櫃車和冰毒，並以「涉嫌走私毒品」逮捕開貨櫃車的46歲、身分不明的墨西哥籍男子，隨後將男子移交給美國移民及海關執法局（ICE）和美國國土安全調查處（HSI）進一步調查。

美國海關及邊境保衛局聖地牙哥現場行動主任阿基（Sidney Aki）說：「以前從沒見過這樣的走私毒品方式，而且要將毒品包裝成類似洋蔥的形狀，其實非常費時。」

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這些冰毒被包裝成「外表白色的球狀物」，與其他洋蔥混在一起。（美聯社）

美國海關及邊境保衛局近日在聖地牙哥查獲到被包裝成「洋蔥」形狀的冰毒。（美聯社）

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