沒人了？ 以為是演習 俄國爆逼義務役新兵上前線

俄羅斯總統普廷24日揮軍入侵烏克蘭後，俄國爆出許多家長找不到兒子，就傳出被俄國軍隊強抓去烏克蘭前線打仗。圖為俄羅斯海軍陸戰隊員。（美聯社）

2022/02/27 00:50

〔即時新聞／綜合報導〕「我的兒子到底去了哪裡？」俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）24日揮軍入侵烏克蘭後，俄國爆出許多家長找不到兒子，傳出被俄國軍隊強抓去烏克蘭前線打仗；外媒指出，有不少服役僅2個月的義務役士兵和在學學生，在被半哄半強迫的情況下簽下去，接著被抓入烏克蘭入侵部隊「非法充軍」。

綜合外媒報導，雖然俄軍宣稱目前投入攻打烏克蘭的士兵都是志願役，但俄羅斯軍中人權NGO「俄國士兵母親委員會聯盟」（Soldiers' Mothers）透露，他們近期收到大量家長投訴，自家的兒子上週突然被軍中長官要求「簽下出戰合約」，更有人是在清晨被叫醒強迫簽名，若有質疑還會因此被處罰。

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報導指出，有家長控訴，自己的小孩在被半哄半強迫的情況下簽下去，「出發前誤以為只是要去參加軍演」，甚至還有家長控訴，自己的小孩還是在學學生，按照俄國法律規定畢業後才要當兵，沒想到在日前突然收到兵單，還被要求直接簽下去。

「俄國士兵母親委員會聯盟」調查比對後發現，這些年輕役男應該都是在最近2週被抓入烏克蘭入侵部隊「非法充軍」。

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