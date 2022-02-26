背後補刀？ 傳中國有銀行已限制對俄大宗商品貿易融資

圖為中國銀行在香港設立的中國銀行（香港）有限公司（中銀香港），目前中國銀行已對俄國大宗商品融資實施限制。（彭博檔案照）

2022/02/26 19:47

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國和俄羅斯此前雖似乎處於「蜜月期」，但聯合國安全理事會25日表決是否通過譴責俄國入侵烏克蘭時，做為常任理事國的中國僅棄權，而非投下反對票。另據彭博及美國福斯新聞（Fox News）報導，中國至少2家國有銀行─中國工商銀行（ICBC）與中國銀行（Bank of China），已開始限制對採購俄國商品的企業提供貿易融資。

兩名知情人士向彭博說，ICBC的境外子公司已暫停簽發跟購買俄國大宗商品實貨有關的美元信用狀（L/C）。儘管若干客戶目前仍能夠使用人民幣信用狀，但需獲管理高層批准。

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1名知情人士還說，出於風險評估，中國銀行亦對俄國大宗商品融資實施限制。不過，該銀行尚未接獲中國監管部門有關俄國的明確指導意見。

俄國總統普廷24日下令俄軍對烏克蘭發動「特殊軍事行動」後，粉碎歐洲長達30年的和平，也招致美國、歐盟、英國、日本和其他國家的交相譴責與經濟、金融制裁懲罰。

彭博報導認為，中國國有銀行採取的前述限制措施，反映出中國大型金融機構甚至中國政府現在面臨的兩難處境。目前尚不清楚中資銀行是否已停止對俄國公司和個人提供其他形式的融資，而這些銀行的限制可能是暫時的、仍可能出現變化。

另1名知情人士直言，中國4大國有銀行均遵守美國此前要求對伊朗、北韓甚至香港政府高官的制裁，原因是這些銀行需利用美元清算系統。

福斯新聞報導，前述中國國有銀行出乎意料的政策轉變，顯示中俄關係中可能出現的裂縫。兩國過去雖已聯手抗美，近年來也已形成越來越密切的連結，俄國還是中國重要的能源供應國。中國大銀行持有數十億美元的俄國資產，北京多年來還提供莫斯科數百億美元的資金。然而，北京跟西方國家的經濟關係仍更為緊密，這些國家也是中國更大的出口市場、技術與投資的來源，亦控制中國對國際美元系統的使用。

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