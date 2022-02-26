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    俄軍壓境 烏克蘭情侶聞訊火速完婚 隨即投身保家衛國

    烏克蘭一對情侶在俄羅斯大軍壓境後，馬上跑去結婚。新婚夫妻示意圖，非新聞事件當事人。（美聯社、歐新社；本報合成）

    烏克蘭一對情侶在俄羅斯大軍壓境後，馬上跑去結婚。新婚夫妻示意圖，非新聞事件當事人。（美聯社、歐新社；本報合成）

    2022/02/26 00:21

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷宣布在烏克蘭進行特別軍事行動，隨即揮大軍壓境，一對烏克蘭的情侶被突如其來巨變震驚，決定馬上去結婚，並在典禮結束後前往當地的領土防衛中心，共同幫助保衛國家。

    綜合外媒報導，亞利娜（Yaryna Arieva）和斯維亞托斯拉夫（Sviatoslav Fursin）2019年在基輔一場示威活動中相識，進而發展成戀人關係，兩人原本預計今年5月6日結婚，但人算不如天算，俄羅斯突然就打了過來，於是兩人決定提前完成終身大事。

    婚禮結束後，兩人就準備動身前往當地領土防衛中心，共同保衛國家。亞利娜表示，「我們必須保護它（國家），我們必須保護我們所愛的人和我們賴以生存的土地，我會盡我所能。」

    亞利娜將丈夫形容為「地球上最親密的朋友」，並希望有一天俄羅斯人會離開烏克蘭，兩人能夠好好慶祝他們的婚姻，「我只希望一切都能恢復正常，我們將擁有自己的領土、國家安全和幸福，沒有任何俄羅斯人來打擾。」

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