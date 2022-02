俄軍壓境 烏克蘭情侶聞訊火速完婚 隨即投身保家衛國

2022/02/26 00:21

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷宣布在烏克蘭進行特別軍事行動,隨即揮大軍壓境,一對烏克蘭的情侶被突如其來巨變震驚,決定馬上去結婚,並在典禮結束後前往當地的領土防衛中心,共同幫助保衛國家。

綜合外媒報導,亞利娜(Yaryna Arieva)和斯維亞托斯拉夫(Sviatoslav Fursin)2019年在基輔一場示威活動中相識,進而發展成戀人關係,兩人原本預計今年5月6日結婚,但人算不如天算,俄羅斯突然就打了過來,於是兩人決定提前完成終身大事。

婚禮結束後,兩人就準備動身前往當地領土防衛中心,共同保衛國家。亞利娜表示,「我們必須保護它(國家),我們必須保護我們所愛的人和我們賴以生存的土地,我會盡我所能。」

亞利娜將丈夫形容為「地球上最親密的朋友」,並希望有一天俄羅斯人會離開烏克蘭,兩人能夠好好慶祝他們的婚姻,「我只希望一切都能恢復正常,我們將擁有自己的領土、國家安全和幸福,沒有任何俄羅斯人來打擾。」

