驚悚畫面曝光！俄羅斯裝甲車開進基輔 直接輾過民車

2022/02/25 18:12

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄衝突持續延燒,今日烏克蘭國防部證實,俄羅斯軍隊已經攻進基輔基輔議會以北約9公里的奧波隆區(Obolon),更有民眾拍到疑似俄軍裝甲車在基輔刻意衝撞行駛中的一般民車的畫面,引起討論。

烏克蘭國防部證實,俄羅斯軍隊已攻入基輔議會以北約9公里的奧波隆區(Obolon),烏克蘭國防部也呼籲民眾要趕快找掩護避難。推特上流傳一則疑似俄軍裝甲車在基輔衝撞一般民車的畫面,畫面中可見,一台轎車行駛在公路上,雖然已經靠邊行駛,卻還是遭到對向駛來的裝甲車蓄意衝撞,拍下畫面的民眾見狀也不禁發出驚呼。

#Ukraine Western authorities and NATO. Don't you think that it is necessary to start acting from a position of strength? Share this #Ukraine #WARINUKRAINE pic.twitter.com/GxJPz6jBP0