為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    驚悚畫面曝光！俄羅斯裝甲車開進基輔 直接輾過民車

    推特流傳疑似俄軍裝甲車在基輔衝撞一般民車畫面。（圖取自推特）

    推特流傳疑似俄軍裝甲車在基輔衝撞一般民車畫面。（圖取自推特）

    2022/02/25 18:12

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄衝突持續延燒，今日烏克蘭國防部證實，俄羅斯軍隊已經攻進基輔基輔議會以北約9公里的奧波隆區（Obolon），更有民眾拍到疑似俄軍裝甲車在基輔刻意衝撞行駛中的一般民車的畫面，引起討論。

    烏克蘭國防部證實，俄羅斯軍隊已攻入基輔議會以北約9公里的奧波隆區（Obolon），烏克蘭國防部也呼籲民眾要趕快找掩護避難。推特上流傳一則疑似俄軍裝甲車在基輔衝撞一般民車的畫面，畫面中可見，一台轎車行駛在公路上，雖然已經靠邊行駛，卻還是遭到對向駛來的裝甲車蓄意衝撞，拍下畫面的民眾見狀也不禁發出驚呼。

    後來，推特上又流傳另一則畫面，疑似是遭到衝撞的轎車，只見車輛車頭幾近全毀，車頂也被完全破壞，不過幸運的是，坐在駕駛座上的老翁還活著，不過受困車內，一旁的熱心民眾則拿著工具，試圖將老翁解放出來。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    畫面曝光！俄軍準備攻入基輔 多輛戰車衝往市中心
    2022/02/25 17:59

    畫面曝光！俄軍準備攻入基輔 多輛戰車衝往市中心
    烏克蘭國防部證實俄軍已攻進基輔北部 要居民準備汽油彈反擊
    2022/02/25 17:18

    烏克蘭國防部證實俄軍已攻進基輔北部 要居民準備汽油彈反擊
    暗夜再傳爆炸聲響 美媒曝俄軍2路逼近距基輔約32公里
    2022/02/25 16:30

    暗夜再傳爆炸聲響 美媒曝俄軍2路逼近距基輔約32公里
    俄烏基輔城郊機場交戰！軍媒：世界最大運輸機「完好無損」
    2022/02/25 16:20

    俄烏基輔城郊機場交戰！軍媒：世界最大運輸機「完好無損」

    葉家妤有它 睡覺時也能與脂肪斷捨離
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播