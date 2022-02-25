為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄國逾50城市爆反戰示威！群眾湧上街頭 已有1800人被捕

    俄羅斯警方拘捕反戰示威民眾。（法新社）

    俄羅斯警方拘捕反戰示威民眾。（法新社）

    2022/02/25 17:22

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國總統普廷（Vladimir Putin）24日下令對烏克蘭發起「特殊軍事作戰」，俄烏戰爭隨即爆發，儘管俄羅斯當局曾警告人民勿聚集抗議，否則將承擔刑事責任，但反戰群眾仍在俄國各地發起示威活動，據知，截至目前警方已拘捕至少1800人。

    綜合外媒報導，大批俄羅斯民眾24日晚間起聚集在首都莫斯科市區的普希金廣場（Pushkin Square），高呼反戰口號、抗議普廷對烏的侵略行為，警方隨後在莫斯科逮捕近1000人；另一方面，聖彼得堡、凱薩琳堡等全國50多地都有大批民眾走上街頭示威，部分俄羅斯公眾人物公開反對政府奪取鄰國控制權的企圖。

    根據俄羅斯獨立抗議監測機構「OVD Info」官網最新統計，截至當地時間25日11時40分左右，在俄國全境發生反戰抗議的58座城市中，已有至少1820人遭到拘留。報導指出，近年來俄羅斯政府加強了抗議行動相關法令，示威活動往往都以當局大規模逮捕民眾告終。

    另據報導，俄羅斯揮軍烏克蘭，激起全球多國民眾怒火，包含英國、西班牙、法國、瑞士、丹麥、匈牙利、波蘭等歐洲國家也都出現抗議行動。

    俄羅斯反戰群眾發起示威活動。（路透）

    俄羅斯反戰群眾發起示威活動。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄烏激戰！烏稱有800俄軍傷亡 官方證實俄已攻入基輔北部
    2022/02/25 17:20

    俄烏激戰！烏稱有800俄軍傷亡 官方證實俄已攻入基輔北部
    俄軍打進來了！基輔市長證實：民宅遭「飛彈殘骸」炸毀
    2022/02/25 16:42

    俄軍打進來了！基輔市長證實：民宅遭「飛彈殘骸」炸毀
    「抗議邪惡的侵略」！力挺烏克蘭 密克羅尼西亞聯邦宣布與俄國斷交
    2022/02/25 16:39

    「抗議邪惡的侵略」！力挺烏克蘭 密克羅尼西亞聯邦宣布與俄國斷交

    葉家妤有它 睡覺時也能與脂肪斷捨離
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播