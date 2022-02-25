俄國逾50城市爆反戰示威！群眾湧上街頭 已有1800人被捕

俄羅斯警方拘捕反戰示威民眾。（法新社）

2022/02/25 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕俄國總統普廷（Vladimir Putin）24日下令對烏克蘭發起「特殊軍事作戰」，俄烏戰爭隨即爆發，儘管俄羅斯當局曾警告人民勿聚集抗議，否則將承擔刑事責任，但反戰群眾仍在俄國各地發起示威活動，據知，截至目前警方已拘捕至少1800人。

綜合外媒報導，大批俄羅斯民眾24日晚間起聚集在首都莫斯科市區的普希金廣場（Pushkin Square），高呼反戰口號、抗議普廷對烏的侵略行為，警方隨後在莫斯科逮捕近1000人；另一方面，聖彼得堡、凱薩琳堡等全國50多地都有大批民眾走上街頭示威，部分俄羅斯公眾人物公開反對政府奪取鄰國控制權的企圖。

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根據俄羅斯獨立抗議監測機構「OVD Info」官網最新統計，截至當地時間25日11時40分左右，在俄國全境發生反戰抗議的58座城市中，已有至少1820人遭到拘留。報導指出，近年來俄羅斯政府加強了抗議行動相關法令，示威活動往往都以當局大規模逮捕民眾告終。

另據報導，俄羅斯揮軍烏克蘭，激起全球多國民眾怒火，包含英國、西班牙、法國、瑞士、丹麥、匈牙利、波蘭等歐洲國家也都出現抗議行動。

俄羅斯反戰群眾發起示威活動。（路透）

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