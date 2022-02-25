俄烏基輔城郊機場交戰！軍媒：世界最大運輸機「完好無損」

烏克蘭當局指出，俄軍駕駛的直升機（紅框處），透過火箭彈低空掃射「戈斯托梅利機場」。（圖擷取自@ASLuhn推特，本報合成）

2022/02/25 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷昨拂曉派兵「三面夾擊」烏克蘭後，官方已通報超過400人死傷，稍早更傳出首都基輔（Kyiv）的安托諾夫機場（Antonov Airport）失守，不過，烏國官方透露，他們重掌機場，且場內的安托諾夫-225「夢想」運輸機（An-225 Mrija）「完好無損」。

根據《CNN》報導，《CNN》資深國際特派員錢斯（Mathew Chance）24日挺進基輔城郊的安托諾夫（Antonov，亦稱戈斯托梅利，Gostomel）機場連線，目擊俄國空降部隊（Airborne forces）奪下機場後，在附近開始搭建「空運橋樑」（Air Bridge）的狀況。

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不過，戰事瞬息萬變，據《烏克蘭最高議會》25日下午13時在通訊軟體《Telegram》上所PO出的貼文指出，烏國另一個國防戰術組織，已經重新奪回昨（24日）遭俄軍佔領的「戈斯托梅利機場」，同時也透露，烏國空軍將保護基輔領空，啟動防空系統。

而軍事媒體《The Drive》轄下的戰區（The War Zone）則指出，安托諾夫-225「夢想」運輸機，自2月5日從丹麥比隆（Billund）飛抵烏克蘭「戈斯托梅利機場」後，儘管曾短暫落入俄軍手中，但並未受到兩方交戰波及，依然「完好無損」。

《The Drive》指出，美國空軍最大的C-5「銀河」（C-5 Galaxy）運輸機，最高起飛重量為84萬磅（約38萬公斤）；而於1988年首飛的安托諾夫-225運輸機，至多則能搭載140萬磅（約63.5萬公斤）重量的貨物。

安托諾夫-225運輸機，也是除了實驗性「縮尺複合體平流層發射雙體飛機」（Roc launcher aircraft）外，目前全世界最大的運輸機。

Russian helicopters are strafing Antonov airport with rockets in an attempt to capture it, Ukrainian authorities say. This is 23 miles from the presidential administration https://t.co/dPDjqNbu5u https://t.co/g4y3i29CZk — Alec Luhn （@ASLuhn） February 24, 2022

軍媒報導指出，停放在烏克蘭首都基輔西北部城郊「戈斯托梅利機場」的安托諾夫-225「夢想」運輸機「完好無損」。（歐新社）

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