俄烏基輔城郊機場交戰！軍媒：世界最大運輸機「完好無損」

2022/02/25 16:20

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷昨拂曉派兵「三面夾擊」烏克蘭後,官方已通報超過400人死傷,稍早更傳出首都基輔(Kyiv)的安托諾夫機場(Antonov Airport)失守,不過,烏國官方透露,他們重掌機場,且場內的安托諾夫-225「夢想」運輸機(An-225 Mrija)「完好無損」。

根據《CNN》報導,《CNN》資深國際特派員錢斯(Mathew Chance)24日挺進基輔城郊的安托諾夫(Antonov,亦稱戈斯托梅利,Gostomel)機場連線,目擊俄國空降部隊(Airborne forces)奪下機場後,在附近開始搭建「空運橋樑」(Air Bridge)的狀況。

不過,戰事瞬息萬變,據《烏克蘭最高議會》25日下午13時在通訊軟體《Telegram》上所PO出的貼文指出,烏國另一個國防戰術組織,已經重新奪回昨(24日)遭俄軍佔領的「戈斯托梅利機場」,同時也透露,烏國空軍將保護基輔領空,啟動防空系統。

而軍事媒體《The Drive》轄下的戰區(The War Zone)則指出,安托諾夫-225「夢想」運輸機,自2月5日從丹麥比隆(Billund)飛抵烏克蘭「戈斯托梅利機場」後,儘管曾短暫落入俄軍手中,但並未受到兩方交戰波及,依然「完好無損」。

《The Drive》指出,美國空軍最大的C-5「銀河」(C-5 Galaxy)運輸機,最高起飛重量為84萬磅(約38萬公斤);而於1988年首飛的安托諾夫-225運輸機,至多則能搭載140萬磅(約63.5萬公斤)重量的貨物。

安托諾夫-225運輸機,也是除了實驗性「縮尺複合體平流層發射雙體飛機」(Roc launcher aircraft)外,目前全世界最大的運輸機。

Russian helicopters are strafing Antonov airport with rockets in an attempt to capture it, Ukrainian authorities say. This is 23 miles from the presidential administration https://t.co/dPDjqNbu5u https://t.co/g4y3i29CZk