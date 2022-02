歐洲二戰以來最黑暗時期 烏克蘭外長疾呼援烏制俄：勿重蹈覆轍

2022/02/24 22:58

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯揮軍烏克蘭,烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)說,歐洲目前正陷入第二次世界大戰以來最黑暗的時期,呼籲各國伸出援手,不要重蹈覆轍。

庫列巴在推特發文說,現在,普廷正讓歐洲陷入自1939年(第二次世界大戰)以來最黑暗的時期,這時任何希望袖手旁觀的政府都是幼稚的,他疾呼各國政府,不要重複過去的錯誤。

庫列巴呼籲各國,現在就對俄羅斯進行嚴厲的制裁,幫助烏克蘭,提供軍事和財政支持,「我們可以一起#阻止俄羅斯侵略」。

Right now, Putin is plunging Europe into its darkest time since 1939. Any government hoping to sit this out is naïve. Don’t repeat mistakes of the past. Hit Russia with severe sanctions now. Help Ukraine with military and financial support. Together we can #StopRussianAggression.