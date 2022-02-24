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    停火有望？克里姆林宮開條件 普廷願談判這2議題

    克里姆林宮發言人佩斯科夫強調，莫斯科準備按照自己的條件與烏克蘭當局談判。（路透）

    克里姆林宮發言人佩斯科夫強調，莫斯科準備按照自己的條件與烏克蘭當局談判。（路透）

    2022/02/24 22:26

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）24日在記者會上強調，俄羅斯展開特別軍事行動，目標是將烏克蘭「去軍事化」、「去納粹化。」他說，克里姆林宮準備按照自己的條件與烏克蘭當局談判，總統普廷願意就烏克蘭不得加入北約組織的「中立地位」、「拒絕武器部署」兩個議題，與烏克蘭領導人談判。

    國際傳真社（Interfax News Agency）報導，佩斯科夫告訴記者說：「總統（普廷）說了，目標是將烏克蘭去軍事化和去納粹化。因為這兩方面都對我國和我國人民構成威脅。」

    他說，去納粹化是烏克蘭軍事行動的目標，意味需要清除烏克蘭的親納粹分子，而俄方行動的持續時間，將由總統普廷視行動效果等情況決定。

    此前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）23日宣布，烏克蘭向克里姆林宮發出了談判請求，但沒有收到答覆。

    當被問及俄羅斯是否準備好與烏克蘭領導層對話時，佩斯科夫說，普廷總統已經定下他的願景，即我們對烏克蘭的期望，以解決概念上的「紅線」問題，那就是烏克蘭的中立地位，以及拒絕部署（北約組織）武器。

    他說，普廷準備在適當情況下備與烏克蘭領導人談判這兩個議題，問題是，「烏克蘭領導層準備好了嗎？」

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