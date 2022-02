印度專家：俄烏局勢牽動台海 中國不致趁機犯台

印度兩名中國問題專家認為,雖然烏克蘭危機確實可能牽動台灣海峽情勢,但北京現階段應該還是傾向於靜觀其變,不會冒然侵犯台灣。圖為俄軍演習示意圖。(路透資料照)

2022/02/24 17:37

〔中央社〕印度兩名中國問題專家認為,雖然烏克蘭危機確實可能牽動台灣海峽情勢,但北京現階段應該還是傾向於靜觀其變,不會冒然侵犯台灣。

烏克蘭局勢驟變,俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)今天宣布批准在烏克蘭東部展開軍事行動,烏克蘭多座城市及軍事設施據報遭到飛彈及火箭攻擊,中國是否會藉機在台灣海峽採取行動,也引起關注。

請繼續往下閱讀...

印度全國記者聯盟(NUJ)新聞與傳播學校校長克蘭迪(Vijay Kranti)今天接受中央社訪問時說,如果俄羅斯和北大西洋公約組織(NATO)為烏克蘭開戰,這將為中國攻擊台灣、印度或日本創造合適的環境,因為美國及其他北約國家將無暇他顧。

克蘭迪引述歷史說,中國在1950年慫恿北韓發動朝鮮戰爭,而北京趁華盛頓忙於支援盟友韓國之際,占據了西藏。

被問及從美國的戰略考量來看,台灣與烏克蘭何者更為重要?克蘭迪表示,就他個人而言,很有可能是烏克蘭,因為美國所有的盟友都牽涉在烏克蘭危機之中,而且美國的反俄思維一直沒有消除。

克蘭迪認為,中國現階段在台灣議題上應傾向保持靜默,以免把國際注意力再拉回東亞地區,「北京會先讓烏克蘭戰事升級,等北約、美國和俄羅斯身陷泥沼、局勢無可逆轉之後,才會對台灣採取進一步的動作。」

他呼籲,印度、日本和台灣應建立連結、相互支持,以免被個個擊破。

另方面,智庫印度聯合軍種研究所(United Service Institution of India)訪問學人德威維迪(Gaurie Dwivedi)向中央社表示,雖然中國可能把烏克蘭危機視作侵犯台灣的類似模板,但不致於在當下對台灣提升挑釁。

著有Blinkers Off, How Will The World Counter China一書的德威維迪認為,現今局勢動盪難測,中國若有相關行動將觸發美國的強烈回應,因此「現階段中國應會靜觀其變。」

她分析,如果這次的烏克蘭危機以2014年克里米亞遭併吞的類似結局收尾,而俄羅斯未受重大懲罰,則中國勢將因此壯膽。

德威維迪說:「中國也將觀察歐盟國家在制裁俄羅斯的措施上是否團結,即使代價是能源價格飆升和較高的通貨膨脹。如果歐盟和美國能夠挺過這些困難,(中國)任何升高對台挑釁的決定將受到衝擊。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法