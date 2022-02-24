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    印度專家：俄烏局勢牽動台海 中國不致趁機犯台

    印度兩名中國問題專家認為，雖然烏克蘭危機確實可能牽動台灣海峽情勢，但北京現階段應該還是傾向於靜觀其變，不會冒然侵犯台灣。圖為俄軍演習示意圖。（路透資料照）

    印度兩名中國問題專家認為，雖然烏克蘭危機確實可能牽動台灣海峽情勢，但北京現階段應該還是傾向於靜觀其變，不會冒然侵犯台灣。圖為俄軍演習示意圖。（路透資料照）

    2022/02/24 17:37

    〔中央社〕印度兩名中國問題專家認為，雖然烏克蘭危機確實可能牽動台灣海峽情勢，但北京現階段應該還是傾向於靜觀其變，不會冒然侵犯台灣。

    烏克蘭局勢驟變，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天宣布批准在烏克蘭東部展開軍事行動，烏克蘭多座城市及軍事設施據報遭到飛彈及火箭攻擊，中國是否會藉機在台灣海峽採取行動，也引起關注。

    印度全國記者聯盟（NUJ）新聞與傳播學校校長克蘭迪（Vijay Kranti）今天接受中央社訪問時說，如果俄羅斯和北大西洋公約組織（NATO）為烏克蘭開戰，這將為中國攻擊台灣、印度或日本創造合適的環境，因為美國及其他北約國家將無暇他顧。

    克蘭迪引述歷史說，中國在1950年慫恿北韓發動朝鮮戰爭，而北京趁華盛頓忙於支援盟友韓國之際，占據了西藏。

    被問及從美國的戰略考量來看，台灣與烏克蘭何者更為重要？克蘭迪表示，就他個人而言，很有可能是烏克蘭，因為美國所有的盟友都牽涉在烏克蘭危機之中，而且美國的反俄思維一直沒有消除。

    克蘭迪認為，中國現階段在台灣議題上應傾向保持靜默，以免把國際注意力再拉回東亞地區，「北京會先讓烏克蘭戰事升級，等北約、美國和俄羅斯身陷泥沼、局勢無可逆轉之後，才會對台灣採取進一步的動作。」

    他呼籲，印度、日本和台灣應建立連結、相互支持，以免被個個擊破。

    另方面，智庫印度聯合軍種研究所（United Service Institution of India）訪問學人德威維迪（Gaurie Dwivedi）向中央社表示，雖然中國可能把烏克蘭危機視作侵犯台灣的類似模板，但不致於在當下對台灣提升挑釁。

    著有Blinkers Off, How Will The World Counter China一書的德威維迪認為，現今局勢動盪難測，中國若有相關行動將觸發美國的強烈回應，因此「現階段中國應會靜觀其變。」

    她分析，如果這次的烏克蘭危機以2014年克里米亞遭併吞的類似結局收尾，而俄羅斯未受重大懲罰，則中國勢將因此壯膽。

    德威維迪說：「中國也將觀察歐盟國家在制裁俄羅斯的措施上是否團結，即使代價是能源價格飆升和較高的通貨膨脹。如果歐盟和美國能夠挺過這些困難，（中國）任何升高對台挑釁的決定將受到衝擊。」

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