法國開砲！馬克宏強烈譴責俄羅斯：立刻停止軍事行動

法國總統馬克宏譴責說，俄羅斯必須立刻停止在烏克蘭的軍事行動。（美聯社）

2022/02/24 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今天發動對烏克蘭的軍事攻擊行動，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）譴責說，俄羅斯必須立刻停止在烏克蘭的軍事行動。

馬克宏今天在推特發文說，法國強烈譴責俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的決定，俄羅斯必須立刻結束軍事行動，馬克宏還說，法國與烏克蘭站在一起，正在與夥伴和盟友一起結束戰爭。

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根據《CNN》報導，馬克宏和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天通話，澤倫斯基要求法國對俄羅斯施加更多干預以支持烏克蘭，並要求歐洲團結，而馬克宏則向他保證來自法國的支持與團結。

La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine. La Russie doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires. — Emmanuel Macron （@EmmanuelMacron） February 24, 2022

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