法國總統4月大選 馬克宏將宣布競選連任

法國政界人士指出，法國總統馬克宏將在3月初宣布競選總統連任。（歐新社）

2022/02/23 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕3名隸屬於法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）所屬政黨「共和國前進」（LREM）的人士今（23）日透露，馬克宏將在3月5日於馬賽（ Marseille）宣布競選連任。

《法新社》報導，法國將在4月10日舉行總統大選首輪投票，而根據民意調查顯示，馬克宏很有可能在第一輪投票中勝出。

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但民調也指出，在4月10日兩週後的第二輪投票中，馬克宏卻未必能穩操勝算，因為他正面臨著來自右翼政黨的強烈反對。

目前極右派陣營有兩名候選人，勒朋（Marine Le Pen）與澤穆爾（Eric Zemmour），保守派候選人佩克雷（Valerie Pecresse）斯則聲勢稍遜。

馬克宏是投資銀行家出身，他在社會黨籍的前總統歐蘭德（Francois Hollande）的主政時曾擔任過經濟部長，之後他在2017年以「不向左也不偏右」的姿態出面競選總統，並承諾廣泛改革以振興法國經濟。

他在上台後迅速採取行動減稅，並放寬勞動法；另外，儘管有著工會方面的強烈反對，但馬克宏依舊推動了國營企業法國國家鐵路（SNCF）的改革。

然而，馬克宏也被批評諸多政策更有利於富有階級，民眾也曾因不滿他調漲燃料稅的政策，在2018與2019年發起黃背心運動，最後成功迫使馬克宏做出讓步。

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