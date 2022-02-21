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    法俄元首達共識「加強外交促停火」 普廷同意與烏歐三邊會談

    法國總統馬克宏（右）與俄國總統普廷20日熱線商討烏俄局勢。（法新社資料照）

    法國總統馬克宏（右）與俄國總統普廷20日熱線商討烏俄局勢。（法新社資料照）

    2022/02/21 12:22

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄邊境情勢持續緊張，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）20日再度與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）通電會商，雙方同意加強外交努力、促進烏東停火，普廷並允諾與烏克蘭、歐洲安全與合作組織召開三邊會談。

    綜合外媒報導，法國總統馬克宏與俄國總統普廷20日熱線商討烏俄局勢，法國艾里賽宮（Elysee）表示，2人在推動烏東停火一事上有所共識，並認同有必要加強透過外交途徑解決當前危機。普廷亦在談話中同意與烏克蘭、歐洲安全與合作組織召開三邊會談，預計最快於週一（21日）進行。

    俄國克里姆林宮聲明稿則指出，普廷將烏東情勢升溫歸咎於烏克蘭政府軍的挑釁；此外，北約不斷向烏克蘭提供現代化武器、彈藥，推動烏方採取軍事手段，此舉反而波及烏東地區的平民，迫使他們往俄國疏散。俄方重申，北約及美國應認真回應俄羅斯對安全保障的要求。

    另一方面，馬克宏20日也致電烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）進行斡旋，澤倫斯基亦同意立即停火，並支持在三邊聯絡小組（烏、俄、歐洲安全與合作組織）的架構下儘快展開和平談判。

    另據報導，法俄外長近日也將通話，磋商烏、俄與盟國領袖可能舉行的最高級別峰會之相關事宜。

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