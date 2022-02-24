烏俄開戰！ 民航紛紛閃過飛行 戰火上方「空無一機」景象曝
2022/02/24 18:43
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷今（24）日下令對烏克蘭多地發動軍事行動，烏克蘭也關閉其領空。全球知名航班即時追蹤網站「Flightradar24」的紀錄顯示，民航在經過烏俄邊境時，皆繞道而行，烏克蘭上空罕見呈現「空無一機」的景象。
據《路透》報導，烏克蘭今日以「高度安全風險」為由關閉其領空；歐盟航空安全總署（EASA）也警告，由於軍事活動，在俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭邊界100海浬內的地區飛行可能會有危險，「特別是當地存在著故意瞄準民航的風險」。
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歐盟航空安全總署指出，俄羅斯國防部已向烏克蘭發出通知，警告其將於當地時間24日午夜0時45分開始使用武器和軍事設施，要求烏克蘭空中交通管制部門停止民航飛行。
據報導，「Flightradar24」今日的圖片紀錄顯示，民航在行經烏克蘭時紛紛「繞道」飛行，讓烏克蘭上空呈現「空無一機」的罕見狀態。
報導指出，俄羅斯今日則暫停烏俄邊境幾個機場的國內航班，直到3月2日；同時，也關閉羅斯托夫地區（Rostov）的部分領空，以提供民航飛行時的安全。