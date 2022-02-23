為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》運貨空投能力提升 孟加拉接收第4架C-130J運輸機

    孟加拉空軍20日透過臉書宣布，接收第4架C-130J超級大力士運輸機。（圖擷取自＠Bangladesh Air Force官方臉書）

    孟加拉空軍20日透過臉書宣布，接收第4架C-130J超級大力士運輸機。（圖擷取自＠Bangladesh Air Force官方臉書）

    2022/02/23 15:52

    〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉空軍（Bangladesh Air Force，BAF）20日晚間透過社群平台宣布，美方洛馬公司（Lockheed Martin Corporation）替其所打造的第4架C-130J超級大力士（C-130J Super Hercules）運輸機，已成功透過渡輪運抵孟國首都的空軍基地。

    根據《Air Recognition》報導，孟加拉空軍指出，當地時間20日，由美國洛馬公司所生產的第4架C-130J運輸機，已從英國成功以渡輪運送至位於孟國首都達卡（Dhaka）的班加班杜空軍基地（BAF Base Bangabandhu）。

    洛馬公司的C-130J為四引擎渦輪螺旋槳軍用運輸機，是C-130「大力士」（C-130 Hercules）機型的全面更新版，機上配有新的引擎、飛行甲板等系統。而該機最主要能執行「空中運輸」的戰略任務，是向敵軍戰區「空投部隊」最主要的交通工具。

    此外，C-130J運輸機的「裝運平台」及「艙門」能容納各種大型貨物，可搭載通用直升機、6輪裝甲戰鬥車及軍隊成員等。而運貨能力部分，該機至多能空投高達4萬2000磅（約1萬9050公斤）的貨品，也能透過高浮力起落架（high-flotation landing gear）在土質粗糙的簡易機場降落，遞運軍備。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》突擊隊更強！俄羅斯接收首批最新版米-8直升機
    2022/02/11 14:31

    軍情動態》突擊隊更強！俄羅斯接收首批最新版米-8直升機
    軍情動態》提昇區域安全！美宣布售埃及12架C-130J運輸機
    2022/01/26 10:13

    軍情動態》提昇區域安全！美宣布售埃及12架C-130J運輸機

    女星白家綺靠這一招 讓嫩ㄤ重新戀愛
    軍情動態》服役跨國機隊！ 比利時接收第6架A400M運輸機
    2022/01/20 16:56

    軍情動態》服役跨國機隊！ 比利時接收第6架A400M運輸機
    滿載大批救援物資 紐西蘭C-130運輸機率先抵達東加
    2022/01/20 13:21

    滿載大批救援物資 紐西蘭C-130運輸機率先抵達東加

    急須捐助！希望合唱團營運經費告急
    機身陷入火海！C-160運輸機降落索馬利亞爆炸起火
    2021/11/03 20:21

    機身陷入火海！C-160運輸機降落索馬利亞爆炸起火
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播