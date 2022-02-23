軍情動態》運貨空投能力提升 孟加拉接收第4架C-130J運輸機

孟加拉空軍20日透過臉書宣布，接收第4架C-130J超級大力士運輸機。（圖擷取自＠Bangladesh Air Force官方臉書）

2022/02/23 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉空軍（Bangladesh Air Force，BAF）20日晚間透過社群平台宣布，美方洛馬公司（Lockheed Martin Corporation）替其所打造的第4架C-130J超級大力士（C-130J Super Hercules）運輸機，已成功透過渡輪運抵孟國首都的空軍基地。

根據《Air Recognition》報導，孟加拉空軍指出，當地時間20日，由美國洛馬公司所生產的第4架C-130J運輸機，已從英國成功以渡輪運送至位於孟國首都達卡（Dhaka）的班加班杜空軍基地（BAF Base Bangabandhu）。

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洛馬公司的C-130J為四引擎渦輪螺旋槳軍用運輸機，是C-130「大力士」（C-130 Hercules）機型的全面更新版，機上配有新的引擎、飛行甲板等系統。而該機最主要能執行「空中運輸」的戰略任務，是向敵軍戰區「空投部隊」最主要的交通工具。

此外，C-130J運輸機的「裝運平台」及「艙門」能容納各種大型貨物，可搭載通用直升機、6輪裝甲戰鬥車及軍隊成員等。而運貨能力部分，該機至多能空投高達4萬2000磅（約1萬9050公斤）的貨品，也能透過高浮力起落架（high-flotation landing gear）在土質粗糙的簡易機場降落，遞運軍備。

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