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    認定入侵烏克蘭 拜登宣布對俄羅斯首波制裁

    美國總統拜登（Joe Biden）22日表示，這是俄羅斯入侵烏克蘭的開始，俄羅斯毫無疑問是侵略者，並宣布對俄國實施首波經濟制裁。（法新社）

    美國總統拜登（Joe Biden）22日表示，這是俄羅斯入侵烏克蘭的開始，俄羅斯毫無疑問是侵略者，並宣布對俄國實施首波經濟制裁。（法新社）

    2022/02/23 07:48

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）下令軍隊進入烏克蘭東部，導致烏俄緊張局勢升級。美國總統拜登（Joe Biden）22日表示，這是俄羅斯入侵烏克蘭的開始，俄羅斯毫無疑問是侵略者，並宣布對俄國實施首波經濟制裁。

    拜登22日在白宮針對烏克蘭問題發表演說，他表示，普廷承認烏東2個分離共和國獨立，並授權軍隊進入烏東，這是俄羅斯入侵烏克蘭的開始，公然違反國際法，需要國際社會做出堅決回應。

    因此，他宣布對俄羅斯實施第1波制裁措施，包括對俄羅斯國有開發銀行（VEB）與軍方銀行2大金融機構全面封鎖，對俄羅斯主權債務實施全面制裁，切斷俄羅斯政府與西方金融體系的聯繫，使俄國不能再從西方籌集資金或在歐美市場交易新債。

    他說，美國還將制裁俄羅斯重要人士及其家人，並與德國協調確保天然氣管道「北溪2號」成為制裁項目。

    拜登強調，如果俄羅斯繼續侵略行動，美方將進一步制裁，同時持續向烏克蘭提供防禦性援助，授權已駐紮在歐洲的美軍和裝備進一步調動，以強化波羅的海盟國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的防衛。

    拜登說，這些完全是防禦性行動，美國無意與俄羅斯作戰，但美方想傳達一項訊息，就是美國將與盟國一起保衛北約的每寸領土，並遵守對北約的承諾。

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