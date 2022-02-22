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    軍情動態》因應伊朗局勢 美海軍將與盟國組「無人」部隊

    美伊關係緊張，為提升在中東海域巡防能力，美國海軍第五艦隊宣布將與盟國組建無人聯合部隊。美國海軍示意圖。（法新社）

    美伊關係緊張，為提升在中東海域巡防能力，美國海軍第五艦隊宣布將與盟國組建無人聯合部隊。美國海軍示意圖。（法新社）

    2022/02/22 18:18

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）2018年宣布退出伊朗核協議，對伊朗重啟全面制裁後，美伊關係便持續緊張。對此，總部設於中東地區的美國海軍第五艦隊（US Fifth Fleet），週一（21日）宣布將與盟友組建一支新的「無人聯合部隊」（Drone Fleet），以提升在美伊緊張關係升溫之際，執行中東海域巡邏任務。

    根據《路透》 報導，美國海軍第五艦隊所負責保護的區域包括連接波斯灣和印度洋的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），全球將近20%的石油從該處經過，該水域對國際貿易至關重要。而在華府退出伊朗核協議後隔年（2019年），就發生疑似伊朗軍隊對航經該水域的油輪發動襲擊的事件，此後美伊也在中東水域發生一系列的緊張衝突事件。

    為提升在中東海域的巡防能力，第五艦隊司令、海軍中將庫珀（Brad Cooper）21日宣布，他們與中東盟國合作，將無人機、無人潛航器系統和人工智能（AI）整合到水面艦艇，組建一支新的無人聯合部隊，使其能夠密切監視對全球石油和航運至關重要的水域，加強威懾，防止公海上再次發生襲擊貿易船隻等狀況。庫珀表示，新的部隊希望能在2023年夏天投入使用。

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