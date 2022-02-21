美知名學者：若中國攻台 美2大理由必出手捍衛

米爾斯海默表示，美國愚蠢的採取對中交往政策，讓中國崛起。（圖擷取自維基百科）

2022/02/21 18:04

〔編譯魏國金／台北報導〕知名政治學家、《大國政治的悲劇》作者米爾斯海默（John Mearsheimer）接受日本經濟新聞專訪時直接了當表示，如果中國對台動武，美國將捍衛台灣。他說，「如果台灣受到威脅，我們不會針對是否捍衛台灣進行投票，白宮、國務院與國防部高層將做出保台的決定」。

他指出，若中國攻擊台灣，美國政治菁英將不理會輿論，做出保台決定。美國有2大理由捍衛台灣，一是巨大的戰略意義，台灣是第一島鏈中箝制中國海空軍力的重要資產。他說，「正如每一位日本戰略家所知的，我們務必掌握台灣，不能讓台灣落入北京之手」。

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其次，如果美國放棄台灣，將對區域的每一個盟邦傳遞出可怕訊息，例如，日本將不再能夠信任美國的安全保護傘，特別是核子保護傘。

對於中國官員時常表示，統一台灣的時間在中國這邊的說法，米爾斯海默認為，如果未來30年中國持續其驚人的經濟增長，且增長速度比美國更快，那麼30年後中國將比現在更強大，據此，中國官員的說法或許正確。

他說，從中國的角度而言，若想征服台灣，最好等到比美國更加強大之後。然而中國面臨的問題在於難以確知未來30年中國的經濟會是如何，實際上，也難以確知日本經濟與美國經濟的未來狀況。

他指出，在冷戰結束後，美國「愚蠢的」採取交往的對中政策，致使中國經濟與軍事崛起，直到美國總統川普才放棄該政策，改採圍堵的對中政策。拜登承襲川普步履，但美國、日本決心圍堵中國不是問題，問題在於「他們能圍堵中國嗎？我認為答案是『Yes』」。

米爾斯海默表示，圍堵有2大面向，首先應聚焦軍事，再來談經濟面向。對於前者，顯而易見，中國決心擾亂東亞現狀，首先，中國相信其實際「擁有」南海，其次，中國決心統一台灣，再者，中國決心控制東海，「收回」所謂的釣魚群島（日本稱尖閣諸島）。中國是修正主義強權，而美國與日本等盟邦決心防止中國佔領南海、統一台灣與改變東海現狀。

至於經濟圍堵，此時美國已無法遏止中國經濟增長，美國所能做的是盡可能限制其增長，同時加快西方的經濟增長，美中兩強的競爭將主要聚焦於尖端技術，比如量子運算、人工智慧、半導體、5G等，這是真正競爭發生之處。

米爾斯海默是國際關係理論的現實主義者，其在2001年巨著《大國政治的悲劇》斷言，美國採取的交往政策將告失敗，因為經濟強大的中國將尋求區域霸權。美國錯以為中國在地位升高後將成為民主國家，不僅美國，台灣、日本與南韓全都幫助中國成為經濟巨人，因此也對自己造成地緣政治威脅。

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