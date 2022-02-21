報導北京冬奧頻被粗暴對待 駐華外國記協嚴詞抗議

中國在人權爭議中舉辦冬奧，賽事期間又被外國記者指控頻頻阻撓報導。（法新社）

2022/02/21 15:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國北京冬季奧運會在疫情和人權爭議中20日落幕，但「駐華外國記者協會」（FCCC）21日隨即發表聲明，指責中國政府在比賽期間一再干預媒體採訪工作，記者還經常被中國宣傳和安全官員「追蹤、粗暴對待」，對此感到氣餒。

《德國之聲》（DW）21日報導，各國新聞媒體人員設於北京的「駐華外國記者協會」指出，中國政府干預外國記者的情事，在北京冬奧期間「經常發生」，例如，一次滑雪比賽後，一名記者即被官員阻止在奧運會混合區採訪一名香港運動員，但該區域理應按國際奧運規則來管理。國際奧委會（IOC）事後卻謬稱這是「單一事件」。

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該協會還指出，當外國記者試圖在奧運場館外報導時，「經常被宣傳和安全官員跟蹤和粗暴對待」，並以荷蘭公共廣播公司（NOS）記者在電視直播中被便衣安保人員拖出鏡頭為例，指出他在直播幾分鐘前，就已站在警察指示的位置。

此外，在奧林匹克滑雪場附近，安全人員也介入阻止記者和當地居民的採訪。《法新社》記者甚至被警察規定必須在離「鳥巢」體育場2公里的私人公寓裡，亦即在官方封鎖區外拍攝開幕式。

許多記者還被告知，在公共區域的所有報導，必須事先取得中國當局批准，而北京的安保人員似乎對記者拍攝任何奧運相關素材都格外敏感。例如，一家美國媒體記者被禁止在官方奧運商品店外對奧運吉祥物進行採訪，並被告知任何採訪都須聯繫外交部，甚至有記者不被允許拍攝奧運會標誌。

不僅如此，部分記者還因為撰寫奧運報導，遭到中國網友撻伐，「在某些情況下，是中國官媒和中國外交官助長了這些攻擊」，一連串違反獨立報導精神的情形，顯示外國媒體在中國營運的挑戰。

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