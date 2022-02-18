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    打破先前紀錄！阿聯小島出土迄今「8500年」的建築遺址

    阿聯政府指出，考古團隊在「嘎加島」上發現了建築物遺跡。（圖擷取自@dctabudhabi官方推特）

    阿聯政府指出，考古團隊在「嘎加島」上發現了建築物遺跡。（圖擷取自@dctabudhabi官方推特）

    2022/02/18 15:15

    〔即時新聞／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國（阿聯，UAE）政府轄下的旅遊部門近日發出聲明指出，其在國境西部的一座小島上，發現了迄今有8500年歷史的「建築遺址」，除了打破先前最古老的建築紀錄外，考古團隊也發現了弓箭形狀的石頭，推測島民應會使用海洋資源。

    根據美媒《CNN》報導，阿聯政府的文化暨旅遊部（Department of Culture and Tourism）於當地時間17日發出聲明稿指出，考古學家團隊於首都阿布達比（Abu Dhabi）以西的「嘎加島」（Ghagha Island）發現了建築物遺跡，距今約有8500年的歷史。

    官方指出，此次從「嘎加島」上出土的建築物結構，是一個造型簡單的「圓形房間」，而其牆面為石頭堆砌而成，保存高度將近3.3英尺（約1公尺），而考古團隊推測，這棟「圓形房間」可能是一個小社區所蓋的房屋，居民則終年常住島上。

    官方提到，考古團隊更在島上發現了數百件文物，其中包含了狩獵會使用的「箭形石」，因此推測社區民眾有可能會善用豐沛的海洋資源。而研究人員也說，這次的新發現，打破了先前馬拉瓦島（Marawah Island）發現迄今8000年建築物的紀錄。

    阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi）以西的「嘎加島」。（圖擷取自@dctabudhabi官方推特）

    阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi）以西的「嘎加島」。（圖擷取自@dctabudhabi官方推特）

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