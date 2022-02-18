打破先前紀錄！阿聯小島出土迄今「8500年」的建築遺址

阿聯政府指出，考古團隊在「嘎加島」上發現了建築物遺跡。（圖擷取自@dctabudhabi官方推特）

2022/02/18 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國（阿聯，UAE）政府轄下的旅遊部門近日發出聲明指出，其在國境西部的一座小島上，發現了迄今有8500年歷史的「建築遺址」，除了打破先前最古老的建築紀錄外，考古團隊也發現了弓箭形狀的石頭，推測島民應會使用海洋資源。

根據美媒《CNN》報導，阿聯政府的文化暨旅遊部（Department of Culture and Tourism）於當地時間17日發出聲明稿指出，考古學家團隊於首都阿布達比（Abu Dhabi）以西的「嘎加島」（Ghagha Island）發現了建築物遺跡，距今約有8500年的歷史。

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官方指出，此次從「嘎加島」上出土的建築物結構，是一個造型簡單的「圓形房間」，而其牆面為石頭堆砌而成，保存高度將近3.3英尺（約1公尺），而考古團隊推測，這棟「圓形房間」可能是一個小社區所蓋的房屋，居民則終年常住島上。

官方提到，考古團隊更在島上發現了數百件文物，其中包含了狩獵會使用的「箭形石」，因此推測社區民眾有可能會善用豐沛的海洋資源。而研究人員也說，這次的新發現，打破了先前馬拉瓦島（Marawah Island）發現迄今8000年建築物的紀錄。

عثر خبراء الآثار بالدائرة على مجموعة بُنى أثرية في جزيرة غاغا غرب مدينة أبوظبي يعود تاريخها إلى أكثر من 8500 عاماً. وقدمت هذه المكتشفات دليلاً جديداً بأنّ تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأكملها أقدم مما كان يُعتقد. pic.twitter.com/A5tYaZQsG6 — Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi （@dctabudhabi） February 17, 2022

阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi）以西的「嘎加島」。（圖擷取自@dctabudhabi官方推特）

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