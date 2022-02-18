以色列確診、重症數明顯減少 將取消防疫「綠色通行證」

以色列武肺確診及重症病例數明顯下降，當局將取消「綠色通行證」制度。圖為以色列綠色通行證告示。（彭博社資料照）

2022/02/18 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變異株在以色列引發的疫情逐漸消退，當局週四（17日）宣布，將取消進入公共場所須出示「綠色通行證」（Green Pass）、證明已打疫苗或篩檢陰性的防疫規定。

綜合外媒報導，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）17日表示，隨著該國的武肺確診及重症病例明顯減少，現在正是取消疫苗證明規範的「好時機」，進而指出以色列即將停止使用綠色通行證。據悉，當局已自2月4日縮減綠色通行證的實施場所，藉以逐步取消該制度。

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據報導，以色列是推動國家疫苗接種計畫的先驅，亦是全球最早啟用疫苗接種證明的國家之一；過去1年的多數時候，以國民眾進出酒吧、餐廳、飯店、健身房、宗教場所等都必須出示「綠色通行證」，證明已完整接種疫苗、曾染疫痊癒或篩檢陰性。

報導指出，高傳染性的Omicron變異株在以色列引發的感染潮約在1月底達到高峰，當時每日確診多達8.5萬例，創下歷來最高紀錄，但近期日增確診數逐步穩定下降至約2.1萬例。

另據報導，自武肺疫情大流行以來，擁有940萬人口的以色列累計通報約350萬例確診，其中逾9700人死亡；部分專家更估計，可能有近半人口都已感染Omicron變異株。

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