武漢肺炎何時結束？專家稱「大流行」終結或將來臨

專家表示，或許疫情「大流行」結束的那天即將到來。（美聯社）

2022/02/18 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕自2019年末中國武漢首度發現病例以來，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）已在全球肆虐長達2年時間，許多人期盼這場超大型流行病能有終結的時刻，對此專家表示，或許疫情「大流行」結束的那天即將到來。

《美國之音》報導，科羅拉多大學博爾德分校學者索亞（Sara Sawyer）表示，大流行病的終結可能就在眼前，部分原因在於Omicron病毒變異株的出現，索亞分析，Omicron強大的傳染力導致許多人確診，很多抵制疫苗者因此有了抗體，這讓病毒未來很難有跟Omicron一樣巨大的傳染規模。

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當前專家預測，美國有7成以上的人接種疫苗，或是確診後康復而產生抗體，索亞認為，當病毒變得可以預期，就意味著該病毒將與人類長期共存，預估未來變種病毒的致病性不會像過往那樣嚴重。

索亞推測，未來若疫情成為地方性流行病，那民眾要做的就是接種疫苗，保護自己，然後過正常的生活。

密西根大學醫學史中心助理主任納瓦羅（J. Alexander Navarro）則表示，從社會學上來說，人們已經到了大流行病終結的節點，美國很多州都在取消口罩令，人們開始過起正常的日子，但他也說，雖然從社會學來看，很多人都認為大流行病正在結束，但從流行病學來說則不一定，沒有人知道會不會出現另一個強力的變異株。

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