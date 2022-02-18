沒在怕！南韓單日確診增破10萬例 政府擬再「放寬」防疫措施

南韓國務總理金富謙。（歐新社）

2022/02/18 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續攀升，截至今日凌晨0時，又增加10萬9831例確診，首度突破10萬例大關，南韓政府宣布調整防疫措施，公眾場所營業時間限制些微放寬。

根據《韓聯社》報導，截至今日凌晨0時，南韓新增10萬9831例確診，本土病例佔10萬9715例，另增45人死亡，總病例數來到175萬5806例。

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南韓單日新增確診數相較前一日暴增16696例，按照南韓國立數理科學研究所預測，確診規模下月中旬抵達高峰，將單日增加27萬例確診。

南韓國務總理金富謙今表示，目前南韓疫情趨勢和其他國家相同，是將要跨過的階段，等到2月底至3月中旬抵達高峰後，南韓也能像其他國家一樣放寬社交距離，重返日常生活。

金富謙也宣布，目前的防疫措施將調整，公眾場所營業時間原先限制營業至晚間9點，明起放寬至晚間10點，但私人聚會人數限制仍為6人；此次防疫措施將持續到下月13日。

金富謙透露，原先下月1日開始實行的青少年防疫通行證制度，將延至4月1日實施，在這段時間內政府會持續觀察防疫情況變化，調整通行證適用範圍。

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