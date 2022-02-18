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    北約和英國警告：俄羅斯正企圖為入侵烏克蘭編造藉口

    北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格今天表示，北約憂心俄羅斯正試圖替入侵烏克蘭編造藉口。（歐新社資料照）

    北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格今天表示，北約憂心俄羅斯正試圖替入侵烏克蘭編造藉口。（歐新社資料照）

    2022/02/18 00:07

    〔中央社〕北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，北約憂心俄羅斯正試圖替入侵烏克蘭編造藉口。

    英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天也發文表示，莫斯科當局正企圖藉由指控烏克蘭軍方不正常活動的報導，替入侵烏克蘭捏造藉口。

    史托騰柏格在布魯塞爾為期兩天的北約國防部長會議後告訴媒體：「我們關切俄羅斯是否正試圖替武裝攻擊烏克蘭尋求藉口。」

    俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）15日表示，俄羅斯不希望歐洲發生戰爭。

    俄羅斯支持的烏克蘭東部分離主義分子今天指控，政府軍在過去24小時，向他們的領土開火4次，並表示他們試圖瞭解是否有人傷亡。

    特拉斯在推特發文表示：「烏克蘭在頓巴斯（Donbas）據稱不正常軍事行動的報導，是俄羅斯政府公然試圖為入侵捏造藉口。這全是出自克里姆林宮的策劃。」英國將繼續大聲說出俄羅斯的假訊息攻勢。

    此外，史托騰柏格今天也表示，俄羅斯一切已準備就緒，可以在很短預警時間後，對烏克蘭發動全面攻擊。

    史托騰柏格說：「他們有足夠的軍隊和實力，可以在很短的預警時間，甚至沒有預警的情況下，發動全面入侵烏克蘭。」他說：「這正是情勢如此危急的原因。」

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