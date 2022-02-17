美5G僵局搞不定！航空署長將辭 「薩利機長」有望接任！

美國聯邦航空總署署長狄克森將於3月31日辭職。（路透）

2022/02/17 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦航空總署（FAA）週四（17日）證實，署長迪克森（Steve Dickson）將於3月31日卸任。外界認為，原因可能是電信業與航空業因5G網路布署陷入僵局，迪克森受不了拜登政府內部壓力被迫下台。外傳，「薩利機長」蘇倫柏格（C. B. "Sully" Sullenberger）最有可能繼任。

根據《華盛頓郵報》報導，64歲的迪克森曾任達美航空（Delta Air Lines）主管與機師，2019年8月接掌FAA，上任後沒多久，就面臨武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情席捲全球，為落實防疫，迪克森對不守規矩的航空公司和商業航班旅客採行「零容忍」政策，即不事先發出警告或輔導，而是直接祭出法律懲處。

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除此之外，迪克森非常重視飛安，波音（Boeing）737 MAX因重大空難導致全球停飛，他一再敦促波音必須做出更多改善措施，在一系列改進後，迪克森2020年底親自駕駛737 MAX測試性能，確認後才允許737 MAX復飛，親力親為的態度也讓迪克森受到大讚。

不過在5G網路建設上，FAA與美國航空業團體指控5G訊號可能影響無線電高度計等敏感飛航電子設備，對飛安有危害，但電信業堅信5G不會對空中交通安全構成風險，致使兩方陷入僵局。沒能有效解決航空業、電信業歧見，讓迪克森遭拜登政府內部抨擊。

FAA週四證實，迪克森將於下月31日離職，原本5年的署長任期僅完成一半。目前還不清楚拜登將欽點誰接任署長，不過有消息人士透露，去年12月起擔任美國駐國際民航組織（InternationalCivil Aviation Organization）代表，以「薩利機長」為人所知的蘇倫柏格是最有可能的人選。

蘇倫柏格曾任全美航空（US Airways）機長，2009年駕駛空中巴士（Airbus）A320班機時遭遇鳥擊，在兩具引擎停擺下決定讓飛機迫降於紐約哈德遜河（Hudson River）河面，最後飛機安全降落，被譽為「哈德遜奇蹟」（Miracle on the Hudson），他的事蹟2016年還被拍成電影《薩利機長：哈德遜奇蹟》，由奧斯卡影帝湯姆·漢克斯（Thomas Hanks）主演。

以「薩利機長」為人所知的蘇倫柏格有望成為下任FAA署長。（歐新社）

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