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    逾4成國民染疫！ 外媒揭丹麥群體免疫之路最新進展

    丹麥本月宣布要100％落實與病毒共存，引起國際關注。（法新社）

    丹麥本月宣布要100％落實與病毒共存，引起國際關注。（法新社）

    2022/02/17 13:07

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全球大流行，清零、共存兩派說法均有其擁簇，丹麥本月宣布要100％落實與病毒共存，引起國際關注，有外媒引用丹麥專業機構公布的資訊，詳述當前該國在與病毒共存並取得群體免疫之路上的進展。

    根據《德國之聲》報導，丹麥國立血清研究所公布的報告顯示，該國現有約581萬人口，其中已累計高達41.28％感染武肺，超過4成國民確診，讓該國的防疫路線可以更合理地朝共存方向前進。

    丹麥國立血清研究所進一步表示，該國自2021年9月以來，住院病例中武肺陽性者比例已經下降，意即該國染疫案例新增速度放緩，或是新流行的Omicron變異株帶來的症狀更為輕微。

    丹麥國立血清研究所認為，在徹底進入與病毒共存的階段後，武漢肺炎未來仍將存在，但不再被該國視為一種「威脅社會的感染疾病」，這源自Omicron變異株較為溫和的特性，以及該國極高的疫苗接種比例。

    數據顯示，丹麥是全球接種比例最高的國家之一，5歲以上國民有高達81.5％接種完整兩劑，接種過加強針的比例則為62.2％，而55歲以上人群中，更有高達98％都已打過加強針。

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