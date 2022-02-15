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    俄烏恐隨時駁火！ 78歲「曾祖母」持Ak-47步槍訓練

    烏克蘭高齡78歲的曾祖母，也拿起Ak-47步槍進行訓練。（圖擷取自@RichardEngel官方推特）

    烏克蘭高齡78歲的曾祖母，也拿起Ak-47步槍進行訓練。（圖擷取自@RichardEngel官方推特）

    2022/02/15 17:03

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭邊境緊張，戰雲密布，除美國總統拜登派兵赴歐外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也先後與俄烏等歐洲國家元首會談，盼能讓局勢冷卻。而英媒也專訪了一位烏克蘭高齡78歲的曾祖母，只見她手拿Ak-47步槍進行訓練，令人敬佩。

    根據英媒《BBC》報導，俄烏情勢緊繃，戰火一觸即發，部分住在國境東部馬里烏波爾（Mariupol）市的民眾，也紛紛拿起武器，開始進行基礎訓練，而其中最讓人訝異的是，連高齡78歲的曾祖母康斯坦丁諾夫斯卡（Valentina Konstantinovska），也得學習如何操作槍枝。

    康斯坦丁諾夫斯卡受訪時說：「我是一個十分愛好和平的人，能夠原諒許多事，也可以給予他人任何東西，但若有人違反她的意志，欲從她手上拿走東西，亦或是侵略者進犯之時，她將起身反抗，同時表現出憤怒的情緒。」

    美國國家廣播公司（NBC）記者恩格爾（Richard Engel）也貼出練槍照，並在推特寫下：「烏克蘭曾祖母康斯坦丁諾夫斯卡，手上拿著Ak-47步槍進行訓練，防禦俄國可能的攻擊」而他也轉述曾祖母的話說：「若這是您母親，會跟我做出一樣選擇。」

    報導指出，許多烏克蘭人，並不相信俄羅斯真的會入侵，不過為了以防萬一，其他民眾還是想做好準備。

    烏國國民衛隊的士兵普羅科彭科（Denis Prokopenko）則認為，俄國總統普廷（Vladimir Putin）或許嘗試進犯，兩國開戰的風險相當高，他認為最近這幾天，俄國軍隊就可能攻擊。

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