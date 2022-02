俄烏恐隨時駁火！ 78歲「曾祖母」持Ak-47步槍訓練

2022/02/15 17:03

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭邊境緊張,戰雲密布,除美國總統拜登派兵赴歐外,法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)也先後與俄烏等歐洲國家元首會談,盼能讓局勢冷卻。而英媒也專訪了一位烏克蘭高齡78歲的曾祖母,只見她手拿Ak-47步槍進行訓練,令人敬佩。

根據英媒《BBC》報導,俄烏情勢緊繃,戰火一觸即發,部分住在國境東部馬里烏波爾(Mariupol)市的民眾,也紛紛拿起武器,開始進行基礎訓練,而其中最讓人訝異的是,連高齡78歲的曾祖母康斯坦丁諾夫斯卡(Valentina Konstantinovska),也得學習如何操作槍枝。

康斯坦丁諾夫斯卡受訪時說:「我是一個十分愛好和平的人,能夠原諒許多事,也可以給予他人任何東西,但若有人違反她的意志,欲從她手上拿走東西,亦或是侵略者進犯之時,她將起身反抗,同時表現出憤怒的情緒。」

美國國家廣播公司(NBC)記者恩格爾(Richard Engel)也貼出練槍照,並在推特寫下:「烏克蘭曾祖母康斯坦丁諾夫斯卡,手上拿著Ak-47步槍進行訓練,防禦俄國可能的攻擊」而他也轉述曾祖母的話說:「若這是您母親,會跟我做出一樣選擇。」

報導指出,許多烏克蘭人,並不相信俄羅斯真的會入侵,不過為了以防萬一,其他民眾還是想做好準備。

烏國國民衛隊的士兵普羅科彭科(Denis Prokopenko)則認為,俄國總統普廷(Vladimir Putin)或許嘗試進犯,兩國開戰的風險相當高,他認為最近這幾天,俄國軍隊就可能攻擊。

Ukrainian great grandmother, Valentina Constantinovska, on an Ak-47, training to defend against a possible Russian attack. “Your mother would do it too,” she told me. pic.twitter.com/PnojqRir4K