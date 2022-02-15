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    極端主義滲入加拿大？卡車示威過半贊助來自美國

    加拿大卡車車隊堵塞美加大橋表達對疫苗強制令的不滿。（法新社）

    加拿大卡車車隊堵塞美加大橋表達對疫苗強制令的不滿。（法新社）

    2022/02/15 11:02

    〔即時新聞／綜合報導〕不滿加拿大政府實施武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗強制令，示威者組織卡車車隊阻擋美加跨境大橋通行，嚴重阻礙交通。現有消息傳出，一名駭客曝光超過9萬名資助抗議車隊名單，其中超過半數來自美國，警告極端主義已滲入加拿大。

    駭客組織「匿名者」（Anonymous）一名成員向《衛報》透露，超過9萬筆透過「GiveSendGo」資助抗議車隊的資金中，有半數以上來自美國，其它還有英國、荷蘭、愛爾蘭和丹麥等，直言「加拿大在外國的政治操控下並不安全，你們可以看見大量的資金甚至不是來自加拿大。」

    加拿大皇后大學教授、極端主義和社會活動專家阿瑪拉辛加姆（Amarnath Amarasingam）在推特提到，在這9萬2844筆捐贈中，來自美國的56％和加拿大的29％為最大宗，英國則有2％。美國人所捐的金額達362萬美元，加拿大則是431萬美元。

    駭客指出，從捐款的金額來看，美國式的極端主義已經在加拿大蔓延，「我們會欺瞞自己：這不會在加拿大發生，也不可能在這裡發生，因為我們是更好的人。現在，大家得開始面對現實，那就是我們和鄰居美國的共通點比想像中的還要多。」

    加國政府要求貨車司機須完整接種疫苗才能通過美加邊境，否則就得隔離2週，引發司機們不滿。大批貨車司機自7日起用大貨車堵塞連接美國底特律與加拿大安大略省溫莎的「大使大橋」。警方直到13日援引最新禁令驅離橋上示威者後才恢復通行。

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