法國反防疫「自由車隊」癱瘓交通 警催淚瓦斯驅離爆衝突

法國反對防疫限制的民眾發動「自由車隊」抗爭行動，12日在巴黎市中心與警方爆發衝突。（歐新社）

2022/02/13 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕法國大批民眾為抗議政府的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施，效法加拿大卡車司機的「自由車隊」（Freedom Convoy）示威行動，近日駕車硬闖首都巴黎，在市中心與員警爆發衝突，警方施放催淚瓦斯驅散群眾，並拘捕近60人。

綜合外媒報導，受到加拿大示威者啟發，大批來自法國各地的民眾組成「自由車隊」，無視警方先前發出的禁令，於週六（12日）進入巴黎市中心，癱瘓凱旋門、香榭麗舍大道周遭交通。

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示威者揮舞國旗，不斷鳴笛、按喇叭抗議，訴求當局取消疫苗護照等防疫限制；警方則出動逾7千名警力，設立多處檢查哨、部屬裝甲車及水砲車應對，並當街施放催淚瓦斯驅趕人群，現場情況混亂。

法國內政部指出，全國約有3.2萬人參與此次抗議行動，其中包含7600名巴黎民眾；當日警方共拘捕54人，開出337張罰單，並阻止近500輛試圖進入巴黎的車輛，另在巴黎南部逮捕了5名持有彈弓、鐵鎚、刀具等武器的示威者。

據悉，除了法國，加拿大「自由車隊」抗爭行動近日還逐漸擴及紐西蘭、美國、澳洲等國家。

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當局出動逾7千名警力，共拘捕54人、開出337張罰單，並阻止近500輛試圖進入巴黎的車輛。（歐新社）

法國市中心街頭瀰漫著催淚瓦斯。（路透）

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