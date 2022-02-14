美加跨境大橋重開 警方驅離反疫苗示威者

加拿大警方聚集在大使大橋入口，驅離橋上抗議疫苗強制令的示威者。（法新社）

2022/02/14 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕為了抗議加拿大實施的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗強制令，一群貨車司機堵塞加拿大與美國之間的跨境大橋長達1週。直到13日晚間，加拿大警方根據最新禁令驅離橋上示威者與車輛後，這個美加之間最繁忙的過境點終於得以暢通。

綜合外媒報導，由於加拿大要求貨車司機須完整接種疫苗才能通過美加邊境，否則就得隔離2週，引發司機們不滿，大批貨車司機自7日起利用大貨車堵塞連接美國底特律與加拿大安大略省溫莎（Windsor）2座汽車工業大城的「大使大橋」（Ambassador Bridge）。

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隨著示威行動加劇，安大略省宣布進入緊急狀態，安大略省法院也公布1項禁令，要求大使大橋上的示威者在11日晚間7時前離開。溫莎警方12日開始上橋驅離示威者，截至13日下午約有30人被捕，並有約12輛車被拖吊。

管理大使大橋的底特律國際橋樑公司（Detroit International Bridge Company）於當地時間13日晚間宣布，大使大橋的交通已經完全恢復，「加拿大與美國之間的商業貿易再度自由流動」。

大使大橋堪稱是美加貿易命脈，承載2國之間約25%的貿易總額。過去1週的交通阻斷已經造成部分業務中斷，多家汽車組裝廠被迫關閉。

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