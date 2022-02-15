谷愛凌嗆酸民「缺乏教育」 顏擇雅嘆若是白人早被罵爆

中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）替中國出賽，國籍爭議引起外界議論。（法新社）

2022/02/15 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕在北京冬季奧運賽場上，中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）替中國出賽，國籍爭議引起外界議論，她強硬表態質疑者是「uneducated」（缺乏教育），還嗆酸民反正也得不到奧運獎牌，對此作家顏擇雅感嘆，如果谷愛凌是白人，這種用詞早就會被美媒罵爆。

顏擇雅在臉書撰文指出，谷愛凌嘲笑那些質疑她的人是「uneducated」，還說反正他們沒辦法贏得奧運獎牌，顏認為光這種用詞，已決定了美國社會對她的觀感，並說如果谷是白人，這些用詞早就會被美媒狠批、痛批，甚至逼她道歉，沒想到在幾個媒體上，有許多華裔在替她說話，不過力挺她的言論在美國並非主流，右派和左派媒體都對她提出批評和質疑。

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顏擇雅認為，在美國的台裔港裔，或是華裔自由民主派，可利用這次的機會教育下一代，早點脫離認同政治的迷思，美國年輕世代深陷於認同政治而無法自拔。

顏擇雅建議，就算要認同自己的亞裔身分，也應該選擇議題與場合，並精闢地說：「亞裔被欺負時認同亞裔，不代表有亞裔名人親中賺人民幣又裝無辜時你也必須認同她」，因為每個人的自由意志，應該比族裔身分更加重要。

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