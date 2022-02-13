憂馬航悲劇重演 航空公司喊停飛 烏克蘭：沒必要關閉領空

烏俄戰事一觸即發，自美國示警俄羅斯隨時將入侵烏克蘭後，荷蘭航空公司KLM宣布暫停所有來往烏國航班，但烏克蘭政府今（13）日對此表示，「沒有任何關閉領空的必要」。（路透）

2022/02/13 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰事一觸即發，自美國示警俄羅斯隨時將入侵烏克蘭後，荷蘭航空公司KLM宣布暫停所有來往烏國航班，但烏克蘭政府今（13）日對此表示，「沒有任何關閉領空的必要」。

據《路透》報導，烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）今（13）日向媒體表示，目前烏克蘭認為沒有關閉領空的必要，且他個人認為，關閉領空只是一種局部的封鎖，完全沒有意義。

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然而，法國航空旗下荷蘭分公司KLM，已在12日宣布暫停所有來往烏克蘭的航班；烏克蘭天際通（SkyUp ）航空13日也指出，該公司一架出租的私人飛機也因租客被烏國以不明原因拒絕入境，而被迫改變航線。

對此，波多利雅科表示：「如果任何航空公司決定要改變航線或航班規劃，那完全與我們國家的政策或決策無關。」

據悉，自美國日前示警「俄羅斯將隨時入侵烏克蘭」後，包括美國在內等西方盟友，都已經展開縮減大使館編制、撤僑等措施，也呼籲國民取消至烏克蘭的行程規劃。

雖然俄羅斯再三否認入侵烏克蘭的意圖，但俄軍在烏克蘭邊境的演習和規模未減反增，至少已有超過10萬兵力集結。

2014年俄羅斯入侵烏克蘭克里米亞期間，俄軍曾在7月17日擊落馬來西亞航空17號班機，造成298名的乘客和機組員全數罹難，乘客多為荷蘭籍人士，即震驚國際社會的「馬航MH17空難」。

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