加拿大熱銷「珍奶球衣」 宣傳未提台灣反稱中華文化引爭議

加拿大近期有體育文化機構將珍奶與體育活動結合，推出的珍奶球衣廣受好評，並已在該國引起搶購風潮。（擷取自加華青年體育會臉書粉專，本報合成）

2022/02/12 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕珍珠奶茶源自台灣，過去幾十年來一直深受在地消費者喜愛，加拿大近期有體育文化機構將珍奶與體育活動結合，推出的珍奶球衣引起搶購風潮，然而主辦方在相關宣傳中以中華文化（Chinese Culture）介紹珍奶出處，未有隻字片語提及台灣，已讓不少當地民眾誤以為珍奶源自中國，並引發台灣社群反彈。

綜合外媒報導，多倫多加華青年體育會與溫哥華華埠基金會去年底推出「波霸珍奶球衣」，將NBA暴龍隊等該國職業球隊融合珍奶元素推出跨界產品，廣受當地年輕人追捧，一經上架即搶購一空，就連電影《尚氣》男主角劉思慕都在個人社群平台曬出穿著相關服裝的照片，影響層面之廣泛可見一斑。

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然而，無論是主辦方或當地新聞媒體報導中，關於珍奶文化起源的部分皆未有隻字片語提及台灣，而都將其描述為中華文化，由於在英文中「中華」（Chinese）一詞易讓人聯想到中國，已有不少外國網友認為珍奶是源自中國的美食，這讓自視珍奶發源地的當地台灣社群相當不滿，希望未來可改用「台灣文化」（Taiwanese culture）宣傳珍奶出處。

以「邁向世界」作為營運宗旨的加拿大多元交流協會，最早於2019年就計畫在加拿大溫哥華舉辦「珍奶節」，期望在當地創造出一年一度的珍奶傳統，推廣台灣珍奶與夜市小吃，後雖因疫情影響推遲兩年，不過首屆珍奶節已於2021年7月登場，今年7月22、23日也將舉辦第2屆活動。

加拿大多元交流協會會長楊晟帆表示，該會早前曾上街訪問當地民眾，幾乎沒人說得出珍奶發源地是台灣台中，多數人只知道來自亞洲，有人認為來自中國、南韓或越南，而今年7月的珍奶節將是為其「正名」的好機會，讓更多人認識珍珠奶茶來自台灣，藉此推廣台灣文化。

就連電影《尚氣》男主角劉思慕都在個人社群平台曬出穿著相關服裝的照片，足見影響層面之廣泛。（擷取自加華青年體育會臉書粉專）

主辦方在相關宣傳中以中華文化（Chinese Culture）介紹珍奶出處，未有隻字片語提及台灣，已引發當地台灣人社群的反彈。（擷取自加華青年體育會臉書粉專）

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