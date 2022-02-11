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    法俄總統會談4公尺長桌成焦點 路透揭背後真相

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7日與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）會面，兩人對話時的4公尺長桌，意外成為網路熱議的話題。（路透資料照，本報合成）

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7日與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）會面，兩人對話時的4公尺長桌，意外成為網路熱議的話題。（路透資料照，本報合成）

    2022/02/11 07:54

    〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7日與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）會面，兩人對話時的4公尺長桌，意外成為網路熱議的話題。英國媒體報導，兩人之所以保持距離，是因為馬克宏拒絕俄方的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒檢測。

    馬克宏與普廷在克里姆林宮會談時，雙方針對烏克蘭緊張局勢長談5個半小時，但兩人使用的4公尺長桌意外引發網友熱議，還被當成網路迷因（meme）素材，吐槽兩位領袖遙遙相望、對話的畫面，充分表現俄國與西方的巨大「隔閡、鴻溝」。

    《路透》報導，2名消息人士透露，克里姆林宮提供馬克宏2個選擇，如果接受俄羅斯當局的PCR檢測，就允許近距離接近普廷，否則就必須遵守嚴格的社交距離。

    報導提到，馬克宏明確拒絕俄方的PCR檢測後，兩位領導人不能握手，並要在4公尺的長桌兩端進行會談。馬克宏訪問前在法國進行PCR檢測，到達俄羅斯後又進行了快篩。

    法方消息人士表示，很清楚雙方不能握手以及必須長桌會談，但法國不能接受俄方掌握到總統的DNA。

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