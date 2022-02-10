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    想活更久嗎？大型研究：日飲3杯咖啡助延壽 但關鍵一點需注意

    最新一項大型研究顯示，每天平均喝下0.5至3杯咖啡的族群，早逝風險降低12％，罹患心血管疾病的風險降低17％，但關鍵之處在於，人們喝下的必須是研磨咖啡而非即溶產品。（美聯社）

    最新一項大型研究顯示，每天平均喝下0.5至3杯咖啡的族群，早逝風險降低12％，罹患心血管疾病的風險降低17％，但關鍵之處在於，人們喝下的必須是研磨咖啡而非即溶產品。（美聯社）

    2022/02/10 15:42

    〔即時新聞／綜合報導〕歷來有無數研究探討咖啡對人體帶來的影響，最新一項大型研究顯示，每天平均喝下0.5至3杯咖啡的族群，早逝風險降低12％，罹患心血管疾病的風險降低17％，但關鍵之處在於，人們喝下的必須是研磨咖啡而非即溶產品。

    綜合外媒報導，最新發表在《歐洲預防心臟病學》雜誌的研究報告中，科學家利用英國生物銀行（UK Biobank）中約50萬筆案例，針對民眾對於咖啡的飲用與消費習慣，實施了一項為時超過10年的大型研究，最終得出上述結論。

    研究團隊在排除其他因素後發現，日均喝下0.5至3杯咖啡的人們，其過早死亡的風險較其他人低了12％，罹患心血管疾病與中風的比例更降低了將近5分之1，不過日飲超過3杯卻沒有顯著的益處。

    然而，飲用這種受歡迎的飲品帶來的益處僅限於原豆研磨咖啡，即溶咖啡並不會對延年益壽起到任何效果。

    研究人員推測，這種差異可能源自咖啡製作方式上的不同，即溶咖啡中含有更多咖啡因與抗氧化劑，丙烯醯胺的濃度也普遍偏高，後者與癌症及神經系統損傷的風險有關，可能對預期壽命帶來不良的影響。

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