染疫恐讓女性陰道出血！ 英國驚傳2起「拉薩熱」確診個案

英國官方指出，目前境內發現2起「拉薩熱」確診個案。圖為西非獅子山共和國生態學家，從納塔柔毛鼠上提取血液樣本研究「拉薩熱」病毒。（資料照，路透）

2022/02/10 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕西非國家奈及利亞（Nigeria）自今年1月起，再次爆發拉薩熱（Lassa fever）疫情，造成數百人確診及數十起死亡個案，讓政府成立「緊急應變中心」因應。而近日，英國也驚傳有2名從西非（West Africa）返國的旅客確診，其中1人已康復，另外一位民眾則在治療。

綜合外媒報導，奈及利亞1月傳出「拉薩熱」病毒性出血熱疾病，快速在3週內累積超過115例確診及26起死亡案例，為了能更有效管控疫情，當局成立「緊急應變中心」處理。

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英國衛生官員指出，有2名從西非返抵英國的旅客，檢驗後發現感染「拉薩熱」病毒，染疫旅客是住在英國東部的一家人，目前其中1人已經痊癒；而另一位患者則被轉送皇家自由醫院（Royal Free London），由專科團隊治療。官方懷疑還有第3位親屬染疫，他已接受篩檢，正在等結果。

「拉薩熱」是急性病毒型出血發燒疾病，透過囓齒動物尿液、糞便汙染過後的食物及居家用品，轉傳給人類；症狀有發燒、全身無力、嘔吐、腹瀉、頭痛、咳嗽與癲癇，甚至會導致女性陰道出血。

英國衛生安全局（UKHSA）強調，沒有任何證據顯示，拉薩熱有繼續傳染的可能性。而WHO則指出，大約有80%染疫患者不會出現症狀，儘管大多數人都能完全康復，但仍有約1%的致死率。

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