伊朗稱「非法使用空拍機」 英澳籍情侶已遭拘留數月

2019-09-12 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗與西方國家關係持續緊張之際，再傳3名英、澳籍的旅客早在2個半月前即遭伊朗拘留，但遲至昨（11）日才公開逮捕原因及名單，稱涉嫌「非法使用空拍機」，引起英國、澳洲政府強烈擔憂。

據《BBC》報導 ，伊朗與西方國家關係緊張之際，昨（11）日再傳2名前往亞洲和中東自助旅行的英、澳「部落客」遭到伊朗政府拘留的消息。他們約於2個月半月前即失去聯繫，昨日才獲證實遭伊朗逮捕，身分為澳洲籍的馬克‧菲爾金（Mark Firkin）以及同時擁有澳洲、英國籍的朱莉‧金（Jolie King），此外也傳出另一名澳、英籍女教授遭逮捕，伊朗政府稱他們涉嫌「非法使用空拍機」。

對此，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）今（12）日表示，她已多次與伊朗外交部交涉，並形容2名澳籍旅客遭拘留是「令人強烈擔憂的問題」，強調將持續為家屬和被拘留者提供所有協助。

報導指出，另一名遭拘留的英澳籍女性旅客為英國劍橋大學的學者，正擔任澳洲某間大學客座講師，旅行至伊朗時遭以未知罪名逮捕。對此，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）昨（11）日已和伊朗駐英大使進行交涉，除討論油輪衝突外，也向伊朗表達多名公民遭伊朗政府拘留的抗議。

據了解，菲爾金和金這對情侶從2017年起，從澳洲西部出發，開始挑戰橫跨亞歐至英國的旅程，他們在社群平台IG和YouTube上記錄自己的冒險，吸引了約2萬名追隨者。據信他們正被關押在伊朗首都德黑蘭的埃文監獄（Evin prison）中，伊朗的最終目的是要交換人質。

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