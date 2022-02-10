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    香港疫情持續惡化 前衛生高官：清零圍堵已不切實際

    前香港醫管局行政總裁梁栢賢表示，目前「清零」、「圍堵」都是不切實際的防疫做法。（彭博）

    前香港醫管局行政總裁梁栢賢表示，目前「清零」、「圍堵」都是不切實際的防疫做法。（彭博）

    2022/02/10 08:46

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期復燃，香港特首林鄭月娥堅持「動態清零」防疫政策，但昨日香港單日確診破千例，前醫管局行政總裁梁栢賢直言，「清零」、「圍堵」都是不切實際的做法，未來可能會出現單日數千、甚至破萬例確診。

    綜合港媒報導，梁栢賢表示，目前「圍堵」防疫已經沒有用，應該集中資源接種疫苗，無症狀確診者應改為居家隔離，空出醫療資源，將醫院病床讓給有需要的重症及高風險人士。

    梁栢賢強調，現階段防疫也不應再聚焦於每日確診數，每天公布確診個案只會令人心惶惶，應該以重症病例為防疫重心。梁栢賢指出，疫苗不能防感染及傳播，雖然已接種人士仍會傳播病毒，無症狀感染人數仍會持續增加，但重症人數會大幅下降。

    梁栢賢認為，以檢測量和感染人數作為防疫指標已不合時宜，應計算有症狀入院和重症人數，才可確實評估接種疫苗和防疫成效。現在不管是「清零」、「圍堵」還是「與疫共存」，這些字眼都沒有意義，「大家要接受新冠病毒如同感冒般成為香港的風土病，才能平衡民生及經濟發展」。

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