為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    香港宣布2年來最嚴防疫措施 限聚令緊縮至2人

    香港行政長官林鄭月娥今天公布多來最嚴厲的防疫措施，包括私人處所不能有超過2個跨家庭聚會，接種疫苗後才能進入餐飲店等場所，且限聚令減少至2人，並勒令關閉更多場所。

    香港行政長官林鄭月娥今天公布多來最嚴厲的防疫措施，包括私人處所不能有超過2個跨家庭聚會，接種疫苗後才能進入餐飲店等場所，且限聚令減少至2人，並勒令關閉更多場所。

    2022/02/08 21:31

    〔中央社〕香港行政長官林鄭月娥今天公布2年來最嚴厲的防疫措施，包括私人處所不能有超過2個跨家庭聚會，接種疫苗後才能進入餐飲店等場所，且限聚令減少至2人，並勒令關閉更多場所。

    林鄭月娥下午會晤記者，指最新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情來得凌厲急速，行政會議稍早時討論對策，決定採取以下措施壓制疫情。

    一是在原有的17項表列處所，再加入宗教場所、商場、百貨公司，超市、菜市場（或市集）、理髮店共6個處所。原本的社交距離措施也延長至2月24日凌晨；宗教場所及理髮店也須自10日起需要關閉至24日。

    二是「疫苗通行證」將於2月24日實施，市民進入受限表列處所如餐飲店及超市等，須使用「安心出行」及提供疫苗接種紀錄。其中一類的餐飲店提前自10日起實施。

    三是當局緊縮限聚令，2月10日起公共場所的聚集限制由目前的4人減少至2人；任何私人處所不可以有2個以上的跨家庭聚會，但照顧者可獲豁免。

    四是不接受強制病毒檢測的人，罰金由港幣5000元調升到1萬元（新台幣約3.57萬元）。

    五是港府將修改法令，雇員要擁有疫苗通行證才可上班。若拒絕接種疫苗而未能上班導致被解雇，將不再被視為「不合理解雇」。

    在宣布上述嚴厲措施之際，林鄭月娥同時公布新一輪疫情資助計畫，政府將會向防疫基金注資260億元，資助受影響商店、公司或雇員。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    沒戴口罩是故意的！ 林鄭月娥辯稱：要讓民眾感受到她情緒
    2022/01/25 16:40

    沒戴口罩是故意的！ 林鄭月娥辯稱：要讓民眾感受到她情緒
    香港疫情連環爆！林鄭月娥未戴口罩惹議 袁國勇：應以身作則！
    2022/01/23 18:59

    香港疫情連環爆！林鄭月娥未戴口罩惹議 袁國勇：應以身作則！

    減重奇蹟！名嘴嫩妻喜塞6位數紅包
    香港高官「生日趴」染疫風暴！傳習政府下令林鄭月娥快滅火
    2022/01/10 18:17

    香港高官「生日趴」染疫風暴！傳習政府下令林鄭月娥快滅火
    香港高官辦百人趴爆疫情 林鄭月娥怒：非常失望
    2022/01/07 10:31

    香港高官辦百人趴爆疫情 林鄭月娥怒：非常失望

    五倍券新聞選自由 海霸王相關企業飯店隨你挑
    真神？林鄭吹捧「若沒國安法無法控制疫情」 網友照樣造句猛虧
    2021/06/30 15:13

    真神？林鄭吹捧「若沒國安法無法控制疫情」 網友照樣造句猛虧
    國際今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播